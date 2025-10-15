Lara Guerra 15 OCT 2025 - 02:55h.

La pareja de Tony Spina y Rubén Torres protagonizan un momentazo en la prueba de 'voces de Apolo'

Los concursantes de 'Supervivientes All Stars' se han enfrentado a una nueva prueba, sin embargo, es una de las que más ilusión les hace por los momentazos que deja. Pues bien, esta edición ya se ha sometido a la misma prueba y como era de esperar las risas han sido las grandes protagonistas.

Laura Madrueño presentaba la prueba de 'Voces de Apolo': "Tenemos un atardecer precioso, esperemos que no nos llueva. Están los supervivientes de los nervios y con unas ganas tremendas de jugar. Bienvenidos, espero que tengáis bien afinada la voz porque vais a tener que hacer parejas para jugar a este juego". Las parejas, elegidas por los propios concursantes, son: Jessica Bueno y Gloria Camila, Rubén Torres y Tony Spina, Carlos Alba e Iván, y Adara Molinero y Miri Pérez.

Torres y Tony además de formar pareja, se proponían como los primeros para enfrentarse a la prueba. Rubén se colocaba en la urna en la que metería su cabeza bajo el agua para cantar la canción que su pareja tiene colocada en la diadema. En este caso es 'Ven, Ven, Ven' de Sex Bomb.

Las recompensas de la prueba: "Una porción de tarta de chocolate, una dotación de playa extra o una dotación mínima"

Antes de comenzar, la presentadora ponía la miel en los labios de los jugadores ante las posibles recompensas: "Chicos, si acertáis a la primera ganaréis una porción de tarta de chocolate para la pareja. Si os tengo que dar una pista os daremos dotación de playa extra y si necesitáis dos pistas, una dotación mínima de cocina".

Daba comienzo la prueba y Torres sumergía la cabeza para cantar, y en tan solo 30 segundos Tony ya la conseguía adivinar: "Es la de Sonia Monroy, la de 'te dice ven ven ven. Hace ban ban ban, luego bun bun bun, y estalla el corazón", y aunque la cantante no era la correcta, finalmente la canción sí. Además, el concursante hacía un icónico momento con su baile de representación que dejaba a todo el plató entre risas.