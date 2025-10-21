Pedro Jiménez 21 OCT 2025 - 20:00h.

'La isla de las tentaciones 9' ya tiene a varias parejas aspirantes que pondrán a prueba sus relaciones, pero lo que ya podemos confirmar es a sus diez solteros dispuestos a ser la mayor tentación en su villa y ponerle las cosas muy difíciles a las parejas. En 'Rumbo a La isla de las tentaciones', en Mediaset Infinity, hemos podido conocer al detalle cómo son. ¡Estos son los solteros que van a causar un auténtico 'terremoto' en el paraíso del amor!

Aitor: "En la bachata y en el amor, la clave es la cadera"

Aitor tiene 22 años, es administrativo y viene de Barcelona. Este soltero asegura en su presentación que se "considera un golfo" porque le gustan las mujeres y no se esconde, puesto que está soltero y puede "hacer lo que quiera". No tiene ningún prototipo de mujer, lo único que pide es que le entre por los ojos. Además, se considera un poco "flipado", a pesar de que cuando le conocen asegura que es como un "oso de peluche".

Andrea Calush: "Esta serpiente venenosa tiene dentro un buen corazón"

Andrea Calush tiene 26 años, es monitor de ocio y tiempo libre y viene de Italia, aunque actualmente vive en Fuerteventura. Es "romántico y pasional" y le encanta bailar. Y una persona deportista: hace Muay thai, sabe hacer mortales, fútbol, skate... En su vídeo presentación señala que tiene una pequeña obsesión con las chicas operadas. Acude a 'La isla de las tentaciones' para demostrar que, al margen de ser una "serpiente venenosa", dentro tiene un buen corazón.

Andrea: "Mi seducción es de otra liga, nadie puede competir"

Andrea tiene 33 años, es empresario y viene de Italia. Lleva dos años y medio soltero, en donde ha disfrutado mucho, "sin preocupaciones" ni dar explicaciones a nadie. Confiesa que ser italiano le da muchas tablas y le gusta una chica con personalidad. No se considera alguien muy enamoradizo. De hecho, piensa que el amor es "lo más peligroso que existe".

Borja: "Soy un crack con las manos; ¿te lo demuestro?"

Borja tiene 27 años, es coach biomecánico y viene de Tenerife, aunque es de origen andaluz. Es muy aventurero y ama el cachondeo por encima de todo. Es "muy golfo" y le gusta conocer a mucha gente: "Para ligar utilizo mi personalidad". "El sexo es mi hobbie favorito", señalaba un Borja que cree que transmite confianza a las personas y que se adapta en función de a quién tiene delante, algo que considera una virtud.

Dairon: "Mi sonrisa es un imán para las chicas"

Dairon tiene 25 años, es cantante y viene de Benidorm (Alicante). Es todo un artista, al menos, así lo demuestra en su vídeo presentación lanzándose a cantar una y otra vez. Su sonrisa es un "imán para todas las chicas". "Primero hay que ser romántico y luego un empotrador", subraya el alicantino, que cree que en esta novena edición de 'La isla de las tentaciones' puede aportar mucha "chispa" tras su incursión.

Iñaki: "No sé quiénes son los novios, pero ya están solteros"

Iñaki tiene 32 años, es empresario y viene de Barcelona. Es una persona alegre, no tiene ningún tipo de vergüenza a nada y es muy amigo de sus amigos, además de detallista. "No vendo la moto a nadie, si te gusto bien y si no también", indica en su vídeo presentación. Liga mucho, aunque no sabe muy bien el por qué: lo que sí sabe es que le gusta.

Juanjo: "A las chicas les digo que juego en el Real Madrid"

Juanjo tiene 22 años, es opositor de policía y viene de Alicante. Se considera un chico atractivo, guapo y de todo. Vamos, que está "enamorado de sí mismo". Ha confesado tener alguna táctica que otra a la hora de ligar: "Les digo que soy del filial del Real Madrid". Y se propone un reto: si a los tres días se liga a una chica en la villa, se rapa.

Melchor: "Te voy a convencer y vas a salir conmigo de la mano"

Melchor tiene 22 años, trabaja en una empresa de Eficiencia Energética y viene de Valencia. Este soltero asegura que en una relación siempre ha sido fiel pero cuando está soltero, es "lo más golfo que puedas conocer". El prototipo de chicas que le gustan suele tender a rubias, pero no se cierra a nada. Y reconoce ser un poco superficial. Y bromea, mirando a cámara en su vídeo presentación: "Te voy a convencer y vas a salir conmigo de la mano".