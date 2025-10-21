Ana Carrillo 21 OCT 2025 - 17:38h.

La influencer ha mostrado qué sorpresa le ha preparado a su novio, con el que se reencontrará en 'Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie'

Teresa Bass está deseando reencontrarse con su novio, Iván González, al que no ve desde finales de agosto, cuando el extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' puso rumbo a Honduras para participar en 'Supervivientes All Stars'. Tras tantas semanas separados, van a volver a abrazarse y lo podrán hacer en el plató de 'Tierra de Nadie', donde la influencer podrá adelantarle la sorpresa que le espera en casa.

"Estoy como una niña pequeña cuando van a llegar los Reyes. Nervios e ilusión a partes iguales", ha comentado la amiga de Rocío Osorno en sus stories de Instagram para compartir a sus seguidores sus ganas de volver a abrazar a su pareja, al que le ha preparado una sorpresa que sabe que le va a hacer mucha ilusión tras casi dos meses sin comer apenas y repitiendo a diario la misma dieta: pescado, arroz, coco y almendras.

La creadora de contenido ha compartido una foto de su cocina en la que se ve que ha preparado albóndigas con tomate y pasta, además de comprar bollos, patatas de bolsa y hasta turrón de chocolate. Pero eso es solo lo que se ve en la instantánea, pues ha aclarado que todavía le ha cocinado y comprado más cosas que sabe que le encantan.

"Imaginad la cara de Iván cuando llegue a casa y vea que le he preparado albóndigas con salsa de tomate casera, pasta, bizcocho de plátano y chocolate, pan integral casero de los míos con semillas, chuches de todo tipo... Se va a desmayar", ha comentado Teresa Bass junto al emoji de una carita que se parte de risa, pues ya imagina la expresión de su novio cuando descubra todos los manjares que le esperan en el piso que comparten en Madrid tras tantas semanas sin tener apenas comida disponible.