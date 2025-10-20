Ana Carrillo 20 OCT 2025 - 15:06h.

La influencer Teresa Bass ha confesado que está deseando que su novio regrese a España para reencontrarse con él

Ortega Cano habla de la expulsión de Gloria Camila de 'Supervivientes All Stars': "Así es la vida"

Compartir







Antes de ser expulsada frente a Jessica Bueno a las puertas de la recta final de 'Supervivientes All Stars', Gloria Camila se enfrentó a Iván González en el 'puente de la concordia'. Comenzaron lanzándose reproches y ambos se mostraron dolidos con el otro, pero al final del puente se fundieron en un abrazo en el que la tía de Rocío Flores no pudo contener las lágrimas.

Sandra Barneda comentó que la escena parecía "de película" y que era una maravilla que hubieran acercado posturas. En las redes sociales, los espectadores aplaudieron también este final, pero algunos comentaron que creían ver todavía muchas cuentas pendientes entre ellos y sentimientos a flor de piel. También había quien se preguntaba qué pensarían sus respectivas parejas, la influencer Teresa Bass y el cantante Álvaro García, sobre este momento.

La influencer ha decidido compartir en su perfil de Instagram una publicación en la que deja claro que está deseando reencontrarse con su novio. "Que corra el tiempo y que llegue ya mañana porque no aguanto más para abrazarte. Te quiero mucho ratita. No quiero volver a separarme de ti nunca más", ha escrito junto a varias fotos juntos.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Cuando Iván fue expulsado el pasado jueves, Gloria rompió a llorar, lo que hizo a algunos espectadores sospechar sobre sus sentimientos. Teresa Bass comentó a 'Vamos a ver' que le extrañaban esas lágrimas porque la hija de Ortega Cano siempre se había mostrado crítica con el andaluz y había querido verlo fuera del concurso muchas semanas.