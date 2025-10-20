Ana Carrillo 20 OCT 2025 - 17:08h.

Rocío Flores ha señalado a tres concursantes tras la salida de su tía del concurso a las puertas de la recta final

Ortega Cano habla de la expulsión de Gloria Camila de 'Supervivientes All Stars': "Así es la vida"

Pese a que no tuvieron relación durante varios años, Gloria Camila y Rocío Flores son ahora uña y carne. Tía y sobrina están tan unidas que Ro Flores se ha mudado a la casa de la influencer en Madrid mientras ella concursaba en 'Supervivientes All Stars'. Mientras ha permanecido en el concurso, ha estado apoyándola en las redes sociales, donde al saber que era la expulsada frente a Jessica Bueno ha querido ir un paso más allá y no solo expresar su admiración por su tía, sino arremeter también contra sus rivales.

"No ha podido ser, Gloria está expulsada, pero me siento súper afortunada de que la votación haya sido tan reñida con todos los concursantes, me siento súper orgullosa del pedazo de concurso que ha hecho Gloria", ha comenzado diciendo Rocío, que ha subrayado que su tía ha sido expulsada frente a un reñido duelo contra Jessica Bueno, a la que considera "una pedazo de superviviente".

Tras estas palabras ensalzando a Gloria y a la que ha sido su gran amiga durante el concurso, se ha lanzado a hacer un pronóstico: "Ahora que ha salido Gloria del concurso van a salir todos los falsos que hay ahí en ese concurso, que son Torres, Miri y Carlos. Ahora es cuando van a empezar estos concursantes a salir a la luz y no van a tener más coj*nes que sacar su verdadera cara porque ya a la tonta útil que ha sido Gloria durante todo el concurso porque ha sido la que se ha mojado realmente la han mandado a su casa".

Media hora después de esas declaraciones, la influencer ha compartido otro story en el que ha presumido de haber acertado en su pronóstico porque Torres le ha dado su punto de nominación a Miri Pérez-Cabrero: "Ha nominado a la persona que le ha animado en la noria infernal, a la que lleva defendiendo toda la semana y de la que se había hecho súper 'amigui' y ahora dice que se la quiere quitar de en medio".

Ro Flores ha comparado esa situación con la que vivió su tía y ha tachado al exparticipante de 'La isla de las tentaciones' de "falso": "Es lo mismo que hizo con Gloria, pues la semana pasada la nominó y hoy, cuando ya estaba el televoto cerrado, ha dicho que prefería que se fuese Jessica". También considera que Carlos Alba es "otro falso" porque le ha dado su voto a Tony Spina pese a que cree que es "un buen tío".

"Miri igual, ha seguido tirando del voto comodín que tiene que es Tony, así que por fin los tres falsos de la edición salen a la palestra, a ver ahora quién gana", ha añadido la influencer, que tiene curiosidad por ver a quién salva el público, ya que los nominados de la semana son los tres concursantes contra los que ella ha arremetido.

Además, se ha mostrado agradecida con todos los espectadores que han mostrado su apoyo a la hija de Ortega Cano y ha asegurado que la familia la espera "con los brazos abiertos".