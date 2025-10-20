Ana Carrillo 20 OCT 2025 - 17:47h.

Marta Peñate ha mostrado su gratitud con Jessica Bueno por su decisión como líder respecto a Tony Spina

Rocío Flores hace un pronóstico tras la expulsión de Gloria Camila de 'Supervivientes All Stars': "Ahora van a salir a la luz"

Compartir







La audiencia ha decidido que la expulsada a las puertas de la recta final de 'Supervivientes All Stars 2025' sea Gloria Camila tras un ajustado duelo contra Jessica Bueno después de que se salvase Carlos Alba. El primero en salvarse fue Tony Spina, que no está de nuevo nominado por decisión de la líder, que por primera vez en esta edición es la ex de Luitingo.

De pasar a estar en la cuerda floja a conseguir el collar de líder: el cambio en la noche de Jessica Bueno fue muy notable. Como líder, tuvo que tomar dos decisiones importantes: desempatar entre los nominados del grupo y meter a un compañero de forma directa en la lista de nominados, que no está compuesta por cuatro personas como ocurre habitualmente, sino por tres.

Tras las votaciones de los concursantes, había un empate a tres entre Carlos Alba, Miri Pérez-Cabrero y Tony Spina. La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' decidió nominar de forma directa a Rubén Torres y sacar de la lista al novio de Marta Peñate, que se ha mostrado agradecida con ella a través de la red social X: "Estoy súper feliz, pero súper feliz, gracias a todos los que apoyan a Tony, y gracias a Jessica Bueno Por salvar a Tony de esta nominación".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En la misma red social, la ganadora de la primera edición ha retuiteado el tuit de un espectador que comenta que tiene claro que va a salvar a Torres esta semana. El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' tiene una buena relación con Tony, por lo que no es de extrañar este posicionamiento de Marta, que en la nominación previa comentó que, tras salvarse su novio, su voto era para Gloria Camila porque los fans de la tía de Rocío Flores apoyaron al italiano en otra nominación.