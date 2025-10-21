Laura Ceballo 21 OCT 2025 - 12:50h.

La concursante de 'Gran Hermano 12' entró en directo durante la nueva gala de 'Uno de GH20'

Pedro Oliva confiesa en directo cómo es su vida ahora, 23 años después de ganar ‘Gran Hermano 4’

Compartir







Este lunes, durante la nueva gala de 'Uno de GH20', varios exconcursantes de 'Gran Hermano' entraron en directo por videollamada para contarnos cómo se encuentran actualmente y para mandar mensajes a todos los participantes del reality.

La primera en hacerlo fue Chari Lojo, concursante de 'Gran Hermano 12', que decidió lanzarle una pregunta a Joon. Eso sí, antes de comezar, Nagore Robles no pudo evitar decirle algo nada más verla: "Ay, Chari, no ha pasado el tiempo por ti. ¡Sigues igual! Ella duerme en bote de formol, ¿es así?". Ella se echaba a reír y respondía a la presentadora: "Bueno, me conservo bien. Es que vivo en Cádiz, y en Cádiz se vive muy bien la verdad".

Acto seguido, la presentadora no dudó en preguntarle en qué punto se encuentra hoy en día: "Pues la verdad que estoy muy feliz, soy funcionaria de prisiones, ascendí, y la verdad que muy contenta con mi relación también, muy feliz".

Nagore daba entonces paso a Miguel Frigenti, colaborador que apoyó su paso por el concurso y que le recordó lo "mal" que lo pasaron "con la madre de Rubén Estévez", su pareja durante su paso por el programa, para preguntarle si a día de hoy ha vuelto a saber algo de él: "La verdad es que no hemos vuelto a hablar. Él ahora es piloto, pero no he tenido nada de contacto con él. Esa relación se acabó ahí y así pasan las cosas".

La pregunta de Chari Lojo a Joon

Y, tras ponernos un poco al día, Chari lanzaba a Joon su pregunta: "Aparte de que eres mi favorito, que lo sepas, quiero saber si lo hemos visto todo de ti o te estás reservando algo por si entras en 'GH 20'". El concursante se mostraba alagado y respondía: "Creo que cada vez estoy más cómodo con la gente y me estoy abriendo más. Estoy diciendo lo que pienso y hago más bromas. Creo que hay más de mí, pero como que me cuesta aún abrirme con ellos".

Antes de despedirse, la concursante de 'Gran Hermano 12' decidía darle un consejo: "Hace 15 años entré por primera vez en el programa y he entrado tres veces. Tenéis que aprovechar el tiempo al máximo, es una experiencia única y tenéis que vivirla al cien por cien y ser uno mismo".

'Uno de GH20', 24 horas en directo

Recuerda que puedes seguir todo lo que pasa en la casita de 'Uno de GH20' a través de los resúmenes diarios con los mejores momentos de lunes a viernes y las dos señales 24 horas gratuitas disponibles en Mediaset Infinity: