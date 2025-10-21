Laura Ceballo 21 OCT 2025 - 19:44h.

El concursante ha compartido su historia con sus nuevos compañeros: "De pequeño me hicieron bullying"

Este lunes, durante la séptima gala de 'Uno de GH20', que se emitió de manera exclusiva en Mediaset Infinity, dos nuevos aspirantes se incorporaron a la experiencia. Uno de ellos fue Asier, un cocinero de 23 años que llega desde Cáceres pisando fuerte y dispuesto a darlo todo.

La tarde de este martes, el extremeño se situaba frente a sus compañeros para llevar a cabo una dinámica que les permitiera conocerse mejor. Los concursantes lanzaban preguntas y él las contestaba una a una. Cristian no ha dudado en preguntarle sobre algo que le ha llamado la atención: "Hablando contigo te he escuchado decir que las cosas que has vivido en tu vida son las que han construido lo que eres a día de hoy. ¿Qué cosas son estas?".

"No me duele tocarlo. Es una cosa que está más que superada, y prefiero usarlo como un ejemplo para que la gente no se venga abajo y tenga una disciplina para seguir. De pequeño me hicieron bullying, de marginarme, no tener amigos, pegarme...", ha comenzado.

"Me retroalimentaba de la rabia que tenía"

Llegó un punto en el que empecé a trabajar en mí mismo, fue un proceso largo. Tuve altibajos, sobre todo cuando falleceron mis abuelos y un primo mío con 30 años en un accidente. Pero eso me enseñó a que una vez que tocas fondo, todo va a ser para arriba. Yo encontré la manera de resolver mis problemas. Yo me retroalimentaba de la rabia que tenía a esa gente para crecer y pasarles por encima", ha recordado.

"Conseguí entrar a Madrid como modelo con 18 años. Al final no cuajó, no doy la altura, y más cosas. Pero supe aprovecharlo. Sentí como que toqué techo y me fui a Italia, sin nadie cerca. Una maleta, el dinero de la cartera y suerte en la vida. Eso me terminó de dar el punto que tengo a día de hoy de ser una persona tan fuerte mentalmente. Y de enfrentarme a situaciones que no le deseo a nadie pero que tampoco pinto como que pueda ser negativo a mí. Me ha forjado a fuego y pienso que los diamantes nacen a base de presión", ha finalizado.

