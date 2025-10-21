Rocío Belén Paleari 21 OCT 2025 - 18:16h.

El colaborador y el exconcursante de ‘GH Dúo’ coincidieron frente a nuestras cámaras tras su enfrentamiento en el plató de ‘Uno de GH20’

Ambos ofrecieron sus primeras declaraciones exclusivas tras un momento cargado de incomodidad y reproches no resueltos, ¡dale play!

Las cámaras de ‘Uno de GH20’ no solo están mostrando los últimos pasos del casting del mítico reality. También están dejando momentos que traspasan el plató y reviven viejas historias entre sus colaboradores. Es el caso de Miguel Frigenti y Óscar Landa, que han vuelto a protagonizar un encuentro cargado de tensión en los pasillos de Mediaset.

Todo ocurrió poco antes de arrancar la gala de 'Uno de GH20', donde ambos acuden como colaboradores. Mientras esta web entrevistaba a Óscar, Frigenti apareció acompañado por Maica Benedicto para grabar un reels, sin imaginar que coincidiría cara a cara con su excompañero de ‘GH Dúo’. La situación rápidamente se tornó incómoda: hubo un intento de saludo que no fue correspondido, un intercambio de miradas y un ambiente cargado que no pasó desapercibido para nadie.

El momento no es casual. Llega apenas dos semanas después del tenso enfrentamiento que ambos mantuvieron en el plató de ‘Uno de GH20’, cuando el programa de Nagore Robles revivió las dinámicas del concurso y los colaboradores pusieron sobre la mesa viejas cuentas pendientes. En aquella ocasión, Frigenti sorprendió con unas declaraciones sobre el motivo de su distanciamiento con Óscar, lo que desató una auténtica tormenta en redes sociales.

En exclusiva para esta web, ambos han hablado tras este nuevo encontronazo y sus respuestas dejan entrever que la herida sigue abierta. Óscar Landa se mostró visiblemente molesto, mientras que Miguel Frigenti optó por un tono más frío, asegurando que no piensa alimentar la polémica. Dos formas muy distintas de afrontar un pasado compartido que vuelve a pasarles factura delante de las cámaras.

El desencuentro ha sorprendido incluso a sus compañeros de formato, que no esperaban que una simple coincidencia en los pasillos terminara en un momento tan tenso. Aun así, quienes conocen a Frigenti saben que no rehúye los reencuentros, y quienes han seguido el paso televisivo de Óscar saben que el exgranhermano no suele quedarse callado.

El universo 'Gran Hermano' vuelve a demostrar que las historias que nacen entre sus muros no terminan con las luces del plató. A veces, lo más interesante ocurre justo donde no hay guion: en los pasillos, entre cámaras, con las emociones todavía a flor de piel. Dale Play para ver las imágenes del tenso reencuentro y escuchar lo que dijeron ambos colaboradores en exclusiva.

