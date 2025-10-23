La alicantina se convirtió en una de las concursantes más recordadas de su edición y ahora habla con la perspectiva de quien ya lo ha vivido todo

A punto de estrenarse una nueva temporada del reality, Marieta recuerda su paso por el programa y comparte su visión más madura sobre la fama y el amor, ¡dale play!

Compartir







Con la nueva temporada de 'La isla de las tentaciones' a punto de comenzar, muchos de sus antiguos protagonistas vuelven a estar en el foco mediático. El reality no solo es una prueba de amor, sino también un fenómeno social que cada año pone a prueba los límites de la convivencia, la exposición y la fama instantánea. Por eso, quisimos hablar con alguien que ya ha pasado por todo eso, que lo ha vivido en primera persona… y que hoy lo ve con otros ojos: Marieta, una de las concursantes más recordadas de la séptima edición.

Su paso por el programa fue uno de los más comentados. Marieta se presentó junto a Álex, su pareja por aquel entonces, y su historia no tardó en convertirse en el eje de la edición. Sus gestos, su manera de hablar sin filtros y su carácter impulsivo hicieron que se ganara tanto seguidores como detractores, pero sobre todo, el cariño del público. Fue una de esas concursantes que "hacen programa", con frases y reacciones que aún se recuerdan.

PUEDE INTERESARTE La frenética hoguera final que protagonizaron Marieta y Álex Girona, antes de este irse con Gabriella

Hoy, sin embargo, la vida de Marieta es completamente distinta. Alejada del caos de los platós, vive un momento muy dulce junto a Suso, con quien está enamoradísima y planeando su boda. Su historia de amor ha ido creciendo lejos de las cámaras, y ambos se han consolidado como una de las parejas más estables y queridas del universo Telecinco. Ella misma lo ha dicho: se siente tranquila, feliz y viviendo una etapa mucho más madura.

Por eso su testimonio tiene tanto valor. Cuando le preguntamos si volvería a ir a 'La isla de las Tentaciones', su respuesta fue inmediata. Pero más allá del "no", lo interesante fue cómo lo explicó y el mensaje que lanzó a quienes ahora se preparan para vivir la experiencia que ella ya superó. Marieta habló con esa mezcla de naturalidad y picardía que la caracteriza, reflexionando sobre lo que significa pasar por un formato así, cómo cambia la vida después y lo que de verdad importa cuando se apagan las luces.

Su consejo a los nuevos concursantes tiene mucho de advertencia y algo de guiño a su propio pasado. Una frase que, sin decir demasiado, lo dice todo: disfrutar, vivir el momento y no adelantarse a los juicios que vienen después. Lo hace desde la calma, desde la distancia y con la perspectiva que solo da el tiempo.

Marieta deja una reflexión honesta, recordando que los realities se viven una vez y que repetir no siempre tiene sentido cuando ya has aprendido lo que tenías que aprender. Dale play para descubrir qué piensa realmente Marieta sobre volver y cuál es el consejo que envía a los nuevos concursantes de 'La isla de las tentaciones'.

¿Puede arreglar 'La Isla de las Tentaciones' los problemas de pareja?

Hay parejas que se apuntan al casting de 'La isla de las tentaciones' con la esperanza de arreglar sus problemas… pero ¿es realmente el lugar adecuado para hacerlo? Los colaboradores de El tiempo justo lo tienen clarísimo y nos lo cuentan en exclusiva para esta web. ¡Dale play y escucha sus opiniones!