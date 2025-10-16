El divertido momento en el que Suso Álvarez invita a Marta López a su boda en 'Supervivientes All Stars'

Rocío Belén Paleari 16 OCT 2025 - 21:00h.

Entre risas y abrazos, el colaborador aprovechó para decirle a su compañera que la espera en su unión con Marieta

El plató de 'Supervivientes All Stars' fue testigo de un momento de lo más divertido entre dos de los colaboradores más queridos de la casa: Suso Álvarez y Marta López. Lo que empezó como una entrevista a la colaboradora sobre el concurso de su amigo Carlos Alba, actualmente participante de la segunda edición del reality, terminó con una invitación de boda en toda regla.

Queríamos saber la opinión de Marta sobre cómo la nominación de Iván a Carlos podía afectar su paso por el programa. Y justo cuando la colaboradora empezaba a responder, una voz familiar la interrumpió desde la distancia. Era Suso Álvarez, que no pudo evitar meterse en la conversación.

"Calla, pesado, que me están preguntando", dijo para detenerlo. Pero Suso, lejos de darse por vencido, respondió con todo el cariño: "Marta, sabes que te quiero. ¿Vas a venir a mi boda?".

El momento se llenó de ternura cuando ambos colaboradores se abrazaron y estallaron en carcajadas. La complicidad entre Suso y Marta es evidente. Pero la cosa no quedó ahí. Suso, en exclusiva, nos contó la razón por la que no pudo asistir a la boda de Marta López, algo que evidentemente tenía pendiente.

¿Lo disculpó Marta? ¿Aceptó ir a la gran fiesta de matrimonio de Suso y Marieta? Dale Play al vídeo que inaugura este artículo para saberlo.

Marta López sobre la nominación a Carlos Alba en 'Supervivientes': "Ha demostrado que es un caballero"

La convivencia en 'Supervivientes All Stars' arde después de la nominación más comentada de la edición. Iván González puso en la palestra a Carlos Alba, y el asunto no sentó nada bien ni dentro ni fuera de la isla. Nosotros nos colamos entre bambalinas para conversar con dos voces clave: Marta López, íntima amiga del cocinero, y Abraham González, hermano del nominador. Las versiones chocan, las opiniones vuelan y el debate está servido. ¡Dale play al vídeo para escuchar las declaraciones completas!