La Gala 8 de ‘Uno de GH20’ ha venido cargada de sorpresas para los aspirantes a concursantes que ya están sentado en el sofá y con un pie casi dentro de ‘Gran Hermano 20’. Daniella es una de las aspirantes preferidas por la audiencia y ha tenido una sorpresa que no esperaba, y que le ha hecho estallar de alegría.

Al comprobar que tras la manta mágica de Bea Retamal estaban su madre y su abuela, Daniella ha saltado del sofá, ha lanzado sus zapatos y ha salido corriendo a abrazarlas. La aspirante a concursantes de ‘Gran Hermano 20’ estaba eufórica, feliz y no podía dejar de apretujar a su madre y su abuela.

Les ha explicado a sus compañeros de ‘Uno de GH20’ que esa mujer tan bella era su abuela Menchu, por quién no para de jurar dentro de la Casita. Carmen ha abrazado a su hija y le ha asegurado que todos sus amigos le habían escrito y que estaba todo el mundo muy orgulloso de ella: “Tú padre está como loco”.

Eso sí, Carmen y Menchu no han dudado en decirle que no les había gustado su enfrentamiento con Nora y cuando Anabel Pantoja ha querido saber si le darían algún tirón de orejas, Carmen ha sido muy sincera: “Sí, hay dos cosas. No me gustan nada las palabrotas, la borraría de su boca y que tiene que limpiar un poquito más en la casa, tiene razón Joon”.

