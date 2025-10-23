El aspirante a concursante se preocupa por el estado de salud de sus padres: "¿Se están cuidando?"

La Gala 8 de ‘Uno de GH20’ ha estado cargadita de emociones y sorpresas. Gustavo estaba feliz porque ya está sentado en el sofá de ‘Gran Hermano 20’ y a un pasito de cumplir su sueño de convertirse en concursante oficial, pero necesitaba un empujoncito que ha recibido en forma de llamada.

Nagore Robles ha pedido a Gustavo que se colocara en el centro del plató de ‘Uno de GH20’, el casting en directo de ‘Gran Hermano 20’ que puedes seguir 24 horas en Mediaset Infinity, y que se pusiera a cantar porque igual su mayor fan le podía estar escuchando. El aspirante no ha dudado en cantar, pero la emoción se ha apoderado de él al comprobar que sus padres estaban al otro lado de la pantalla.

Hecho un mar de lágrimas, Gustavo ha querido saber si sus padres estaban bien de salud: “¿Están haciendo dieta? ¿Se están cuidando?” porque para él, eso es lo más importante. Estaba feliz de volver a verlos y les ha explicado que estaba viviendo su sueño. Sus padres le han animado a seguir adelante y a que cocine “cosas ricas” para sus compañeros, pero a Gustavo la comida española no le termina de convencer: “Acá utilizan mucho condimento”.

Desde Uruguay, Liz y Mario, los padres de Gustavo nos han contado que el aspirante a concursante es muy sensible y que le estaban viendo muy natural: “Es todo sentimiento, todo le afecta, todo le duele cómo si fuera él”. Su padre le ha dicho que estaba muy orgulloso de él, que viviera su sueño y que esperaban que cumpliera su objetivo.

Muy cariñosa, su mamá le ha pedido que disfrute al máximo la experiencia: “Que sea él mismo, que disfrute mucho… Llegue dónde llegue, vamos a estar nosotros”. Gustavo estaba muy emocionado, pero antes de despedirse de sus papás, ha insistido en que se cuidaran mucho: “Por favor, cuiden la salud, hagan todas las tareas, por favor”.

