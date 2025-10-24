Nada más llegar a la casita de 'Uno de GH20', Bea Retamal les da un toque de atención al darse cuenta de la escasa limpieza

El enigmático mensaje de Bea Retamal horas antes de entrar en la casita de 'Uno de GH20': "Quien entiende, entiende"

Este fin de semana le toca a Bea Retamal ser la madrina de la casita de 'Uno de GH20'. Después de que, a través de su magia, desvelase la última aspirante en entrar al reality del casting de 'Gran Hermano', la valencia ha hecho las maletas y se ha dirigido a conocer más de cerca a los candidatos.

En la terraza, Bea Retamal les ha ido preguntando uno por uno que de dónde eran hasta que ha llegado a Gustavo. El cantante emigró de Uruguay porque tocó techo en su país y buscaba seguir creciendo en el mundo de la música, una profesión que comparte con la madrina: "Te daré contactos nuevos".

Joon, al querer tener nuevos contactos también, se anima a cantar a Bea Retamal mirándole a los ojos. Sin embargo, este momento de buen rollo se termina momentáneamente para darles un toque de atención.

El toque de atención de Bea Retamal a los aspirantes

"Una cosa os voy a decir", anuncia la valenciana de repente. "Yo sé que acabo de entrar, pero qué cerdos sois", recrimina la exgranhermana. Y es que se ha dado cuenta de lo desorganizados que son los candidatos: "Tenéis la casa... Lo siento, no me podía callar. No podría convivir aquí".

Los aspirantes tratan de justificarse, pero ninguna excusa le vale a Bea porque viven en un espacio reducido: "Os ve mucha gente y hay que ser limpios".

'Uno de GH20', las 24 horas

