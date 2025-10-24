Laura Ceballo 24 OCT 2025 - 16:00h.

La concursante no ha terminado de entender las bromas de la recién llegada a la casita

El enigmático mensaje de Bea Retamal horas antes de entrar en la casita de 'Uno de GH20': "Quien entiende, entiende"

El pasado miércoles, durante la octava gala de 'Uno de GH20', que se emitió de manera exclusiva en Mediaset Infinity, conocimos a la última aspirante del programa. Su nombre es Livia y, con su llegada, se cierra el casting final. Así lo anunció su directora, Teresa Colomina: "Ya no entrará nadie más al casting final".

Desde su entrada, Livia ha comenzado a relacionarse con sus compañeros en la casita. Lo cierto es que cada vez queda menos para descubrir quién de todos ellos será el elegido para concursar en 'Gran Hermano 20' y, tras el anuncio de ya no iba a entrar nadie más en 'Uno de GH20', los nervios empiezan a aflorar.

Es por ello que los concursantes no pierden detalle de cualquier movimiento que hagan sus compañeros. Daniella ha prestado especial atención a la actitud de la recién llegada, y no ha dudado en comentar con Ruth lo que ha percibido sobre ella.

Daniella: "No me cae ni bien, ni mal"

Livia estaba haciendo que hablaba por teléfono para pedir cita para cortarse las puntas. Una gracia que Daniella no ha terminado de entender. Esto le ha llevado a criticar su sentido del humor: "¿Pero a esta qué le pasa con lo de las citas y las cosas? Lo está diciendo todo el rato. Anoche diciendo 'chicos, el chiringuito ha cerrado'. Y en el desayuno, así todo el rato".

Ante sus palabras, la hija de Amparo le ha lanzado una pregunta: "¿Te ha caído mal?". Algo que Daniella no ha dudado en responder: "No. Ni bien ni mal, la verdad", ha finalizado mientras se hacía una coleta.

