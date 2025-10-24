Laura Ceballo 24 OCT 2025 - 16:15h.

La hija de Amparo se ha sincerado con su compañero en el jardín de la casita

Hace unos días que Ruth y Asier se convirtieron en concrusantes de 'Uno de GH20'. Desde entonces, ambos se han integrado a la perfección, aunque no todo es tan fácil como parece. La hija de Amparo ha sufrido una ligera crisis que no ha dudado en compartir con su compañero en el jardín de la casita.

"Estoy cohibida", le ha confesado. Al escucharla, Asier ha decidido darle un consejo: "Olvídate de las cámaras, olvídate de los micros, de las opiniones de la gente, de tu madre, dentro de lo que cabe, que es lo mismo que le hemos dicho a ella, que sabemos que estáis cohibidas, tanto ella por ti, como tú por ella", ha comenzado.

"Disfrutad de la experiencia, las dos vais a saber que esto es mucho más intenso que estar fuera de aqui, porque al final estáis todo el día juntas. Entonces, disfrutad de la experiencia. No os cohibáis mutuamente, pasad del tema y ya está. Sé tú misma, tu madre ha dicho que tú eres más intensa. ¿Tú crees que eres más intensa que nosotros?", le ha preguntado.

El consejo de Asier a Ruth

Ella ha respondido con un 'sí', y él ha seguido con sus recomendaciones: "Sácalo. Tic, tac, tic, tac, que se ha cerrado el casting. No va a entrar nadie más, y el resto a la calle. De todos los que estamos aquí nos vamos todos a la calle menos uno. Saca tu lado intenso, saca tu lado real, cómo tú eres fuera de aquí, porque como no lo saques...".

Ha sido entonces cuando Ruth le ha preguntado si él está siendo tal y como es: "Yo sí, a mí me da igual. Soy como soy", ha asegurado a su compañera.

'Uno de GH20', 24 horas en directo

