Montoya, Lucía Sánchez, Rosario Matew, Borja y Ana y otros exconcursantes de 'La isla de las tentaciones' nos dejan sus consejos para las nuevas parejas que intenten poner a prueba sus relaciones en la próxima temporada del reality

Lucía Sánchez reflexiona sobre el amor y arrepentimiento tras 'LIDLT': "Todo lo que hice me llevó a donde estoy"

Compartir







Con una nueva edición de 'La isla de las tentaciones' a punto de estrenarse, el amor vuelve a ponerse a prueba… y esta vez, con más expectación que nunca. El formato que cambió para siempre la manera de hablar de las relaciones regresa con nuevas parejas dispuestas a todo, mientras los que ya pasaron por esa experiencia saben bien lo que implica: exponerte, enfrentarte a tus miedos y convertir tu historia más íntima en el foco del país.

Por eso, antes de que arranque la aventura, quisimos saber qué opinan los que ya lo vivieron. Y lo que encontramos fue mucho más que consejos: fueron confesiones, advertencias y, sobre todo, verdades dichas desde la experiencia.

Amor, fama y una realidad que no se ve en pantalla

Montoya, Marta Peñate, Rosario Matew, Claudia Martínez, Lucía Sánchez, Marina y Jesús, Ana y Borja o Anita Williams —rostros icónicos de distintas ediciones— se abren esta vez con otra mirada. Ya no están en una villa frente a las cámaras, sino con los pies en la tierra, analizando lo que 'La isla de las tentaciones' les enseñó sobre el amor, la fidelidad y sobre sí mismos.

Algunos lo recuerdan con cariño, otros con ironía, y otros con una mezcla de nostalgia y cierto vértigo. Porque, como reconocen, "nadie sale igual de 'La isla de las tentaciones'". Se entra con pareja y se sale con algo más: una versión diferente de uno mismo.

Cuando el amor se convierte en espectáculo

Lo interesante de preguntarles ahora es ver cómo ha cambiado su forma de entender el amor después del reality. ¿Se puede querer igual después de haber amado frente a toda España? ¿Qué queda de ese sentimiento cuando lo has compartido con millones de espectadores, con memes, debates y críticas?

Muchos de ellos han rehecho su vida, han aprendido a reírse de su paso por el programa y a separar lo que fue televisión de lo que fue real. Pero detrás de esa naturalidad hay heridas, aprendizajes y, en algunos casos, un punto de orgullo: el de haber sido parte de un fenómeno que redefinió la forma de amar en pantalla.

Yo ya lo viví. Ahora lo miro desde fuera

Escucharles hablar ahora es casi como ver un reencuentro sin plató. Lucía Sánchez lanza un guiño a los nuevos; Marina y Jesús vuelven a demostrar que, incluso después de todo, siguen compartiendo sentido del humor; Marta Peñate y Anita Williams se ríen de sí mismas mientras advierten de lo que viene; y Montoya o Rosario Matew, más serenos, hablan desde el aprendizaje.

Cada uno lo vive a su manera, pero todos coinciden en algo: no hay nada que te prepare para lo que pasa después. Ni el casting, ni las cámaras, ni la convivencia. El verdadero reto empieza cuando se apagan las luces. Algo que se convierte en una montaña rusa emocional que solo quienes la han vivido entienden del todo. Por eso, escuchar ahora a los exconcursantes tiene tanto valor. Sus palabras mezclan advertencia, nostalgia y, sobre todo, una especie de cariño por algo que les cambió. Puede que no todos lo repetirían, pero ninguno se arrepiente de haberlo vivido.

Dale play y descubre cómo ven hoy los exconcursantes más recordados la experiencia de 'La isla de las tentaciones', qué consejo envían a los nuevos y qué aprendieron del amor… dentro y fuera del paraíso.