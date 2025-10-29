Ana Carrillo 29 OCT 2025 - 13:16h.

Iván González y Fani Carbajo han comentado que no comprenden cómo se han hecho amigas Miri Pérez-Cabrero y Adara Molinero

Adara Molinero se ha quedado a las puertas de la final de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' al ser expulsada frente a Rubén Torres, que ha obtenido una plaza de finalista junto a Miri Pérez-Cabrero, Tony Spina y Jessica Bueno. Antes de saber la decisión de la audiencia, en la Palapa se emitió un vídeo en el que Miri alababa a Adara, que le confesaba sentir con el pecho hinchado de orgullo gracias a sus palabras.

Era entonces cuando Jorge Javier Vázquez le preguntaba si eran amigas pese a todas las discusiones que han protagonizado en las últimas semanas en los Cayos Cochinos. La chef respondía con un rotundo sí y pedía que también se pronunciase la hija de Elena Rodríguez, que lo confirmaba: "Hemos tenido una relación de tiras y aflojas continuos, hemos tenido momentos muy malos, pero también momentos muy buenos, en muchas ocasiones ella me ha apoyado o me ha dado un abrazo o unas palabras bonitas".

La amiga de Froilán ha recalcado que su buena relación no se ha gestado en los últimos días, sino que siempre ha tenido gestos bonitos hacia su compañera, que le confesaba al presentador que se sentía un tanto cohibida porque no quería contrariar a su amigo, Tony Spina, que no paraba de criticar a Miri, a la que acusaba de estar haciéndole la pelota a Adara.

El novio de Marta Peñate no es el único que no entiende la amistad entre las dos influencers. Iván González y Fani Carbajo tampoco lo comprenden y así lo han comentado caminando por los pasillos de Mediaset tras la semifinal. "A mí me expulsaron porque supuestamente he sido una pelota de Adara por hacer las paces con ella cuando fue Adara la que se acercó a mí y tengo testigos, ¿vale? Lo arreglamos y yo estoy encantadísima", ha comenzado diciendo Fani, que cree que si la audiencia no entendió su amistad con la hija de Elena Rodríguez tampoco tendrían que comprender su vínculo con Miri.

"Yo esto no lo entiendo porque yo he estado ahí en la última etapa y se estaban matando", le respondía tajante Iván, ante lo que Fani seguía: "Yo tampoco lo entiendo, entonces a estas alturas la vara de medir tendría que ser igual para Miri como lo era para mí, ¿no? Pero esta vez ha sido Miri la que ha reculado porque al principio decía que no era una buena superviviente y no hacía bien las pruebas y hoy decía que Adara era lo máximo y son amigas".

"La verdad es que ha sido muy raro", le ha dado la razón el novio de Teresa Bass. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha concluido diciendo que quiere que el público piense lo mismo de Miri que pensaron de ella por hacerse amiga de Adara, pues está convencida de que la expulsaron por solventar sus problemas con la hija de Elena Rodríguez.