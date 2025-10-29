Lara Guerra 29 OCT 2025 - 01:44h.

Miri Pérez y Adara Molinero acercan posturas en 'Supervivientes All Stars 2025'

'Superviventes All Stars 2025' está a punto de llegar a su fin y es que el próximo jueves, 30 de octubre conoceremos al ganador. En esta última gala del martes, Adara y Torres se enfrentaban a la expulsión sorpresa y en esta última fase del concurso, los supervivientes cada vez van acercando nuevas posturas y surgen nuevas amistades.

La última ha sido entre Miri Pérez y Adara Molinero, quiénes poco a poco han convertido cualquier confrontación en una amistad. Sin embargo, esto ha derivado en numerosos comentarios entre el resto de concursantes porque no terminan de confiar en la cocinera. Ella sin dudarlo se ha defendido y ha sorprendido con una curiosa petición. "Lo dije el otro día Jorge, yo me siento muchísimas Miris, soy todas ellas y me han educado para ser como quiera ser y da igual lo que digan. Me toca un poquito la pera, pero tampoco mucho", comienza la concursante ante los comentarios de Tony Spina.

Tony Spina habla sobre las numerosas "personas especiales" de Miri-Pérez

El marido de Marta Peñate no dudaba en responderla: "Lo que a mi me extraña es que hablamos de la persona más especial y estuvo atada a Sonia Monroy. De Alejandro has vendido aquí una 'love story', pero el más importante no era Alejandro, es Adara. Fíjate tú que con todas las personas que más movidas ha tenido a parte de conmigo es con Adara".

Por otro lado, la concursante dejaba alucinando a Jorge Javier cuando al defenderse soltaba un bombazo: "Alejandro se fue hace unas cuantas semanas y el concurso ha seguido evolucionando. Si hubiera estado pues quién sabe...para mi es super especial Sonia, lo es Alejandro...por favor, ojalá tener una cita al salir del programa". Al escuchar esto último, Jorge Javier no ha podido evitar remarcar lo que había dicho la concursante y ella ha lanzado de nuevo la propuesta a Alejandro Albalá: "100% quiero la cita con Alejandro Albalá".