Ruth, cansada de cohibirse, confiesa lo que realmente opina sobre Daniella y ambas se enzarzan en una fuerte discusión

Joon crea a su propio Frankenstein con partes de sus compañeros de ‘Uno de GH20’: “El cerebro sería el mío”

Compartir







A pesar de la buena relación de Amparo con Daniella en la casita de ‘Uno de GH20’, Ruth, su hija, no ha hecho muy buenas migas con ella. Durante estas semanas ambas han mantenido una relación distante hasta que ayer por la noche todo explotó por los aires. Y es que, por primera vez, Ruth se sinceró sobre lo que realmente opinaba de su compañera, provocándose así un fuerte enfrentamiento entre ellas.

Todo ocurría cuando Daniella le pedía a Ruth hablar a solas con la intención de aclarar los múltiples desencuentros que habían tenido. En esta conversación, cara a cara, la hija de Amparo, sin pelos en la lengua, confesaba a su compañera todo lo que pensaba sobre ella, acusándola de ser la “líder” de un grupo en el que se hacía todo lo que ella quería.

Ruth y Daniella discuten a los gritos

Después de conocer lo que pensaba Ruth sobre ella, Daniella, muy indignada, reunía a todos los concursantes para conocer su opinión y la hija de Amparo se explicaba: “Le he dicho que ciertas personas hacen lo que ella dice en todo momento… Es mi percepción de las cosas”. La aspirante, cada vez más enfadada, acusaba a la hija de Amparo de “querer montar un pollo” y de estar agarrándose a la crítica que le hizo Frigenti en plató para ir en su contra.

El enfrentamiento no paraba de aumentar, y es que, mientras Ruth se encontraba en la cocina comentando con sus compañeros todo lo ocurrido, Daniella, que les estaba escuchando hablar sobre ella, se rompía: “No todo vale. No tengo más fuerzas”. Esto provocaba que Amparo se dirigiese a su hija para que dejasen de hablar sobre la concursante: “En otro momento si queréis hablar, pero ella ahora mismo está pasándolo mal”

En ese momento a Ruth le entraba la risa y comentaba: “Como es Daniella todos tenemos que estar callados, pero cuando era con Asier la semana pasada todo el mundo empezó a atacarle”, provocando que la concursante, completamente enfurecida, se encarase contra ella, y ambas tenían su discusión más acalorada hasta la fecha.

Amparo se posiciona en el conflicto de Daniella y Ruth

Tras el fuerte enfrentamiento entre Daniella y Ruth en el que ambas se encararon a los gritos, Amparo apartaba a su hija para intentar tranquilizarla y le daba su opinión. “No era el momento. Ha venido a hablar contigo para acercarse a ti. Si yo te estoy diciendo que no lo veo así, ¿por qué no te fías de lo que te estoy diciendo? Que yo llevo más tiempo dentro de la casa.” Ante el posicionamiento de su madre Ruth le confesaba que había estado cohibiéndose en sus opiniones por ella hasta que ha podido aguantarlo más.

Ruth pide perdón a Daniella

Tras uno de los momentos de mayor tensión de la casita. Ruth se acercaba a una Daniella visiblemente afectada para intentar hacer las paces con ella: “Sé que no quieres hablar conmigo, pero no quiero verte así. Si te ha molestado lo que te he dicho, mis formas… perdón. No quiero discutir contigo ni quiero que estés mal”. Una disculpa que la concursante aceptaba con un “gracias”.