'Supervivientes All Stars' encara su desenlace con Miri Pérez-Cabrero, Jessica Bueno y Rubén Torres como últimos aspirantes, tras la salida de Tony Spina como cuarto finalista

En una edición marcada por alianzas inesperadas, giros estratégicos y un nivel físico excepcional, preguntamos a los exconcursantes quién merece ganar… y las respuestas no son tan evidentes como parece, ¡dale play!

La final de 'Supervivientes All Stars' continúa en emisión y el ambiente no puede ser más intenso. Tras semanas de hambre, pruebas extremas y alianzas inesperadas en los Cayos Cochinos, ya solo quedan tres aspirantes al triunfo: Miri Pérez-Cabrero, Jessica Bueno y Rubén Torres. La expulsión de Tony Spina, convertido en cuarto finalista, ha terminado de encender las emociones de una gala decisiva en la que todo puede pasar.

Con el público votando en directo, quisimos ir un paso más allá y preguntar a quienes realmente conocen el juego desde dentro. Porque si hay alguien capaz de identificar qué significa ser un 'All Star,' es quien ha tenido que sobrevivir a ese mismo escenario.

En este punto de la edición, la supervivencia ya no es solo pescar, encender fuego o ganar pruebas. Se trata también de resistir emocionalmente, sostener vínculos, lidiar con la opinión pública y mantener la esencia pese a la tormenta mediática. Por eso les preguntamos: ¿Quién debe ganar y por qué?

Los favoritos de los exsupervivientes

Las respuestas no son obvias. No se trata de favoritismos superficiales. Cada comentario está cargado de lecturas, matices, recuerdos compartidos y hasta pequeñas cuentas pendientes. Algunos miran la supervivencia en sentido estricto, defendiendo la resistencia física y la actitud en la isla. Otros valoran el crecimiento emocional, la autenticidad o el impacto emocional que ha tenido el concursante en el público y en sus compañeros. Y sí, hay también quien mira desde el corazón, quien defiende a su aliado y quien suelta alguna frase que reabre debates que parecían cerrados.

Entre los nombres que se han pronunciado están Noel Bayarri, Iván González, Alejandro Albalá, Fani Carbajo, Elena Rodríguez, Carlos Alba y Kike Calleja. Todos ellos han convivido con los finalistas y han vivido de primera mano esta edición. Algunos han apostado por quienes consideran que representan mejor la esencia de la supervivencia. Otros han valorado el esfuerzo silencioso, la evolución personal o el espíritu competitivo. Y, en el camino, incluso ha habido espacio para la emoción: la mención a Adara Molinero, quinta expulsada, recuerda que más allá de los votos y las pruebas, en esta edición también se han formado lazos reales y se han vivido despedidas que aún duelen.

Lo interesante no es solo quién apoya a quién, sino la manera en la que lo explican. Hay frases que son abrazos, otras que suenan a despedida… y alguna que podría interpretarse como un mensaje velado para alguien que todavía compite.

Con la tensión del último televoto en marcha, el resultado final aún es un misterio. Lo que sí está claro es que para sus excompañeros ya hay favoritos claros y argumentos que van más allá del juego. ¿Será la audiencia quien confirme esa visión o llegará la sorpresa final? Dale Play.