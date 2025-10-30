Pedro Jiménez 30 OCT 2025 - 23:23h.

Tony se ha visto en el espejo, ha leído su carta del 'yo del futuro' y se ha reencontrado con su madre tras proclamarse cuarto finalista de 'SV All Stars'

Alejandro Albalá responde en la gala final de 'Supervivientes All Stars' a la petición de cita romántica de Miri: "Quiero saberlo, por favor"

Compartir







Y, por fin, ha llegado la gran final de 'Supervivientes All Stars'. Tras casi 60 días de aventura, ya sabemos, tras la decisión de la audiencia, quién es el cuarto finalista de esta edición tan extrema que hemos vivido. Laura Madrueño les ha dedicado unas bonitas palabras a los cuatro finalistas antes de comunicar la decisión de la audiencia. Todo esto en una gala marcada por el fuerte temporal que hace en Honduras y en donde Tony Spina ha tenido ocasión tras salir expulsado como cuarto finalista de reencontrarse con su madre. Posteriormente, ha recibido una inesperada noticia de Marta Peñate... ¡que le ha hecho saltar de alegría!

En primer lugar, Jessica Bueno se ha salvado, continuando así su camino a la final de 'Supervivientes All Stars' y uniéndose a Miri Pérez-Cabrero. Una Jessica Bueno que se ha llevado una tremenda alegría: "¡Gracias por dejarme vivir esta experiencia hasta el final!

Esto se ha traducido en que Rubén Torres y Tony Spina se han medido en un duelo frenético por un todo o nada: tan solo uno de ellos se podía quedar y el otro, por el contrario, saldría expulsado del reality en calidad de cuarto finalista.

Antes de saber la decisión de la audiencia, Rubén Torres ha confesado que no le gustaría irse -aunque hasta esta noche ha disfrutado todo lo que ha podido- y que no para de acordarse de su niña, de su novia... y también que tiene muchas ganas "de comer como un mamut": "Estaré feliz con cualquiera de las dos cosas".

Tony Spina, por su parte, ha desvelado que lo primero que se le viene a la cabeza es "lo orgulloso que está con él mismo" y que no se le queda nada en el tintero, ya que lo ha dado absolutamente todo: "Me habéis cambiado la vida".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

¡Tony Spina, cuarto finalista de 'Supervivientes All Stars'!

Finalmente, Jorge Javier ha pronunciado la mítica frase: "Los espectadores de 'Supervivientes All Stars' han decidido con sus votos en la app de Mediaset Infinity que continúe su camino a la final... ¡Torres!". La emoción del bombero ha sido total, al unirse a Jessica Bueno y Miri y jugarse, junto a ellas, el posible maletín.

Los ya tres finalistas le han dado un abrazo muy sentido a Tony Spina, que ha señalado lo siguiente: "Estoy muy contento de lo que he hecho. En su día no pude acabar el concurso por una lesión y tenía muchas ganas de continuar, venía a competir conmigo mismo, he sido real. ¡Me habéis regalado una mujer!", ha dicho, mencionando la gran boda que protagonizó junto a Marta Peñate. Después ha dedicado unas palabras de agradecimiento al programa.

Laura Madrueño, por su parte, también le ha dedicado unas bonitas palabras: "Haber llegado hasta aquí con estos temporales... ha sido criminal por lo que habéis pasado, sin comida. Ha sido maravilloso tenerte. Queremos darte las gracias todos por haber participado en esta edición loca y extraordinaria. ".

Tony Spina recibe una inesperada noticia de Marta Peñate

Al ser el primero en caer frente a los otros tres finalistas, Tony Spina se ha podido mirar en el espejo y su reacción no ha podido ser de más sorpresa tras no poder verse en casi 60 días de aventura: no se creía lo que estaba viendo. Posteriormente, ha leído su carta del 'yo del futuro' y, como colofón final, se ha reencontrado con su madre Pina Veglia, protagonizando un emotivo momento lleno de lágrimas.

Pero por si las emociones no traspasaban la pantalla ya, Marta Peñate ha entrado en riguroso directo para dedicarle un conmovedor mensaje a su marido... no sin antes desvelarle una inesperada noticia que ha hecho estallar por completo a Tony Spina, como pocas veces hemos visto en él. ¿Quieres saber de qué se trata? ¡No dudes en darle play al vídeo y descubrirlo!