Cómo y cuándo ver 'Gran Hermano 20': todo lo que necesitas saber

Descubre dónde seguir todo lo que ocurrirá en la nueva casa del reality

Mamadou, primer concursante confirmado de 'Gran Hermano 20': "¡Estoy flipando!"

El próximo jueves 6 de noviembre, 'Gran Hermano 20' llega al fin a Telecinco. La vigésima edición deja atrás Guadalix de la Sierra para trasladarse a una nueva casa, donde más de un centenar de personas se encargan de los últimos detalles para que todo esté a punto el día del gran estreno.

Jorge Javier Vázquez, al frente de las galas de los jueves y del nuevo espacio diario para las tardes 'GH: La Vida en Directo', y Ion Aramendi, en las galas de los domingos, narrarán la convivencia, que será completada en Mediaset Infinity con dos señales en directo, votaciones gratuitas y el estreno del documental 'GH: La Mudanza', y en Telecinco.es y en redes sociales con la última hora y el minuto a minuto del reality. Esto es todo lo que necesitas saber para no perderte absolutamente nada.

En televisión

Podrás seguir 'Gran Hermano 20' en dos galas semanales, conducidas por Jorge Javier Vázquez los jueves y Ion Aramendi los domingos.

Además, el reality contará con 'GH: La Vida en Directo', un nuevo formato que se emitirá de lunes a viernes a las 20:15h con Jorge Javier y que mostrará la última hora de la convivencia, conexiones en directo con la casa, nuevas dinámicas que influirán en el día a día de sus habitantes e importantes decisiones que podrá tomar la audiencia. Nagore Robles sustituirá al presentador los viernes.

En digital

Mediaset Infinity contará con el gran estreno de 'Gran Hermano: La Mudanza'. Coincidiendo con la primera gala del reality, la plataforma ofrecerá a sus usuarios este documental producido en colaboración con Zeppelin (Banijay Iberia) que desvelará los secretos de la construcción del 'corazón' del nuevo 'GH': la casa.

Además, habrá dos señales en directo desde la casa gratis, votaciones para expulsar gratis a través de la app y resúmenes diarios en exclusiva. Las galas de los domingos arrancan antes con contenido exclusivo.

En Telecinco.es

A través de Telecinco.es/GranHermano, podrás seguir la convivencia, minuto a minuto. El relato de lo que suceda en la casa, elaborado por el equipo de ‘minutadores’ de Telecinco.es, estará a disposición de sus usuarios las 24 horas del día.

La última hora del reality, los mejores momentos de las galas y de los resúmenes diarios y la opción de ver en directo o a la carta cada entrega del formato, aí como el análisis diario de 'El gato encerrado' y contenido extra generado en backstage con entrevistas a los protagonistas.

En redes sociales

La última hora y contenidos extra para los fans de 'GH' en los perfiles oficiales: @ghoficial (en Facebook, X, Instagram y TikTok) y @ghmomentazos (en Facebook y X).