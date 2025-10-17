Patricia Martínez 17 OCT 2025 - 16:05h.

El mobiliario fue utilizado en la edición de Gran Hermano de 2008, en la que se proclamó ganador Iván Madrazo

"Todos tenemos ganas de casa": 'Gran Hermano', muy pronto, en Telecinco

Compartir







PontevedraLa curiosa línea que une la casa de Gran Hermano con unos pisos tutelados para personas con enfermedades mentales de Pontevedra se traza con mucho de casualidad y un toque de oportunidad.

En todas las ediciones de Gran Hermano han sido diversas empresas las que han instalado el mobiliario de la casa. Y muchos se han preguntado estos años qué pasaba con esos muebles y objetos decorativos al acabar la emisión en televisión de cada edición.

Algunos de ellos acaban en destinos tan curiosos como útiles para sus nuevos propietarios. Así, la cocina en la que los espectadores conocimos por primera vez, hace casi 20 años a ChIqui, al ganador de la edición Iván Madrazo o a Gema Zafra, acabó ya hace unos años instalada en varios pisos tutelados de Pontevedra.

El curioso viaje de estos muebles, utilizados en Gran Hermano 10, allá por el año 2008, comenzó casi de casualidad, cuando una persona vinculada a la asociación Alba, que atiende en Pontevedra a personas con enfermedades mentales, vio un anuncio en una revista. La empresa The Singular Kitchen, que había instalado la cocina, la había desmontado y la sorteaba, un par de años después de la emisión del programa. Así que desde la asociación les escribieron para optar a esos muebles y electrodomésticos. Estaban preparando varios pisos de acogida para usuarios de la asociación y toda ayuda era poca para dotarlos de muebles y equipamiento.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Pero esa solicitud quedó olvidada hasta que un día por sorpresa les llegaron los muebles, la encimera y varios electrodomésticos. “No supimos si ganamos el sorteo o nos los mandaron a nosotros al conocer nuestra historia y para qué los necesitábamos” recuerda Roberto Fernández, psicólogo y portavoz de la asociación Alba. Pero el mobiliario llegó y fue repartido por varios pisos tutelados del colectivo. “Había unas encimeras, electrodomésticos de primera calidad que aún hoy funcionan y muebles”, detalla Roberto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Desde entonces, las cocinas de estos pisos donde viven personas con enfermedades mentales guardan este secreto que no lo es tanto porque Roberto se apresura a contarlo como curiosidad a todos los nuevos residentes que llegan.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

La asociación atiende a personas con trastornos mentales en Pontevedra

La asociación Alba de Pontevedra atiende a personas con trastornos mentales persistentes. Por sus talleres e instalaciones han pasado desde su creación más de 900 personas, la mayoría con trastornos como esquizofrenia o psicosis. De manera directa, atienden actualmente a 70 personas. Y algunas de ellas son residentes temporales de los ocho pisos tutelados que gestionan. Las viviendas tuteladas son lugares que les aportan “paz y equilibrio” como recuerdan desde la asociación, y les ofrecen una oportunidad residencial de manera más o menos temporal a personas que por diversas circunstancias relacionadas con sus patologías no pueden vivir con sus familias o de manera individual. en estos pisos viven supervisadas por terapeutas de Alba, en unas estancias que no siempre tienen una duración clara, ya que se prolongan mientras la persona lo necesite.