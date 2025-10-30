Laura Ceballo 30 OCT 2025 - 18:53h.

Así ha sido el reencuentro de la concursante con su maleta tras su paso por Honduras

Adara Molinero recuerda su peor momento en 'Supervivientes All Stars 2025' al leer la carta que se escribió a sí misma: "Seguí, luché y lo he logrado"

El pasado martes, durante la celebración de la gala de 'Supervivientes: Tierra de Nadie', Adara Molinero se convertía en la nueva expulsada. Tras un apasionado duelo frente a Rubén Torres, finalmente era él el elegido por la audiencia para continuar en la aventura y convertirse en el cuarto finalista de la edición. El bombero se unía así a Miri Pérez-Cabrero, Tony Spina y Jessica Bueno.

Tras poner fin a su paso por Honduras, Adara ponía rumbo al hotel, donde poco a poco se ha ido reencontrando con la vida real. Tras haberse visto en un espejo y descubrir su cambio físico, la superviviente ha podido darse una buena ducha y se ha reencontrado con su maleta y todos sus objetos personales.

"¡Mi maleta! ¡No me lo puedo creer! A ver, a ver... ¡Mis cositas! ¡Qué fuerte!", gritaba nada más verla encima de la cama, aún con el pelo mojado y la toalla de baño enredada. Y, como les ocurre a la mayoría de los concursantes, pronto algo llamaba su atención: "¡Y limpio! Osea... No me puedo creer que no tenga arena ni en mi cuerpo ni en mi ropa. Increíble, qué maravilla, de verdad".

Adara Molinero: "La mejor sensación del mundo"

Acto seguido, Adara cogía su bolsita de aseo: "Guau... Desodorante, qué maravilla, cómo huele. Ni me acordaba de lo que era esto. Y perfume", decía mientras se rociaba. "Me siento limpia, me siento ligera, sin caca. Brutal, la mejor sensación del mundo", repetía una y otra vez.

Eso sí, de pronto caía en la cuenta de qué era lo que más había echado de menos: "Lo que necesito es mi cepillo, es lo que más necesito. ¿Dónde esta? ¡Ay, qué fuerte, lo acabo de encontrar!". Y, cepillo en mano, comenzaba a cepillarse después de estar prácticamente dos meses sin poder hacerlo: "Uy, uy, uy... Aquí hay miga. Madre mía, menudos enredones, tengo hasta rastas. Cómo echaba de menos peinarme, no tener todo el pelo enredado... Pero aquí tengo un buen trabajo, porque tengo un montón de nudos".

Por último, y antes de finalizar el vídeo, la superviviente mandaba un último mensaje: "Agradeceros a todos vuestro amor, vuestro apoyo. A mi familia, a mis amigas, a mi canario, ya nos vemos. ¡Ya voy para allá! Y ahora os dejo, que me voy a vestir con ropa normal".