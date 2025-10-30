Laura Ceballo 30 OCT 2025 - 17:34h.

La concursante no ha podido evitar acordarse de la semana en la que estuvo a punto de abandonar

Adara Molinero recibe una especial sorpresa de su novio tras ser la expulsada de 'Supervivientes All Stars': "Tengo más ganas e ilusión que nunca"

El pasado martes, durante la gala de 'Supervivientes: Tierra de Nadie', Adara Molinero se convirtió en la nueva expulsada. A las puertas de la gran final, su expulsión convertía a Rubén Torres, con quien se batió en duelo, en el cuarto finalista de la edición. El bombero se unía así a Miri Pérez-Cabrero, Tony Spina y Jessica Bueno.

Después de despedirse de sus compañeros, con quienes ha convivido las últimas semanas y con los que ha pasado momentos realmente intensos, Adara ponía punto y final a su paso por Honduras. Una experiencia marcada por los fuertes y continuos temporales, unas pruebas increíbles y, como no, una convivencia un tanto complicada.

La superviviente ponía rumbo al hotel para empezar a preparar su regreso a España. Tras verse en el espejo y descubrir cómo había cambiado su cuerpo a lo largo de la aventura, llegaba el momento de leer la carta que se escribió a sí misma antes de comenzar su andadura en el programa.

Adara Molinero: "Soy ganadora de mi propia lucha"

"Querida Adara, espero que hayas conseguido todo lo que te has propuesto. Ya es un gran paso que empezaras y hasta donde hayas llegado, un logro. También espero que hayas seguido creciendo como persona. Ojalá ganes el concurso, pero recuerda que ya eres ganadora de tu propia lucha. Te quiero", leía emocionada.

Al finalizar, entre risas, comentaba sus propias palabras: "¡Qué bonito! Me dije 'te quiero' a mí misma". Pero, acto seguido, no dudaba en hacer balance de su paso por 'Supervivientes All Stars 2025'.

"Estoy leyendo esta carta pensando en lo que quería en ese momento y estoy súper orgullosa, súper feliz", comezaba. Pero, si hay algo que le enorgullece, es cómo resistió a su peor momento en Honduras: "He hecho casi todo el concurso y la verdad es que hay que recordar que tuve... Casi abandono a la segunda semana. Entonces, seguí, seguí y seguí. Luché y lo he logrado, para mí lo he logrado", finalizaba emocionada.