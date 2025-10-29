Lara Guerra 29 OCT 2025 - 02:36h.

Miri Pérez habla sobre la infanta Elena en 'Supervivientes All Stars 2025'

Miri Pérez recuerda a Albalá en 'Supervivientes All Stars' y sorprende a Jorge Javier con su petición: "Por favor, ojalá tener una cita al salir del programa"

Este jueves 30 de octubre 'Supervivientes All Stars 2025' pone fin a una edición llena de magia, pruebas extremas y supervivientes inolvidables. En esta gala del martes, Jorge Javier anunciaba una expulsión sorpresa que se debatía a duelo entre Adara Molinero y Rubén Torres, solo uno de ellos pasaría a la final.

Antes de conocer quién era el expulsado, Jorge Javier aprovechaba el momento para saber quién cree que la infanta Elena elegiría para ser el salvado de esta expulsión; a lo que ella entre risas y al son del Himno de España responde que "yo creo que este estilo de Torres así potentorro puede haberle salvado".

Rubén Torres lanza una propuesta a la infanta Elena: "Yo busco uno parecido a mí"

Ante esto, Jorge Javier pregunta: "¿Estás diciendo que a la infanta Elena le gustan los hombres como Torres? ¿Te lo ha dicho?", a lo que ella responde: "A la infanta Elena le podría gustar un perfil así tontorrón de Torres". El concursante por su parte, no dudaba en pronunciarse: "Yo ahora estoy casado, pero si llega a pillarme soltero hacemos cena de navidad en familia. Yo le busco a uno parecido a mí".

Miri Pérez recuerda a Albalá en 'Supervivientes All Stars' y sorprende a Jorge Javier con su petición

Tras la nueva amistad entre Adara y Miri Pérez, Tony Spina y otros compañeros del reality no han terminado de creerse este acercamiento desde el lado de la cocinera. Muchos han sido los comentarios sobre las numerosas personas "especiales" de Miri, una de ellas Albalá, y ella sin dudarlo ha querido defenderse: " "Lo dije el otro día Jorge, yo me siento muchísimas Miris, soy todas ellas y me han educado para ser como quiera ser y da igual lo que digan. Me toca un poquito la pera, pero tampoco mucho. Alejandro se fue hace unas cuantas semanas y el concurso ha seguido evolucionando. Si hubiera estado pues quién sabe...para mi es super especial Sonia, lo es Alejandro...por favor, ojalá tener una cita al salir del programa"