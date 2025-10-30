Supervivientes 30 OCT 2025 - 19:13h.

La modelo nos deja confesiones en sus últimas horas en Honduras que se traducen en un claro punto de inflexión en la finalista

Jessica Bueno ha sido una de las principales protagonistas de esta segunda edición de 'Supervivientes All Stars'. La ex de Kiko Rivera ha materializado un concurso de lo más completo posible y, ya en la recta final del programa, se ha 'desnudado' por completo abriéndose como nunca antes y con sensaciones más que positivas de cara a la nueva vida -así lo señaló en el puente de las emociones- con la que sale de Honduras. Es por eso que la emoción en la modelo es total a poco de terminar un reality que para ella a marcado un antes y un después.

Y es que Jessica Bueno se ha dado cuenta de que "cometer travesuras da vida": "Cagarla... opinar de cosas que no me han gustado que me han hecho el resto", ha subrayado, en una sincerísima conversación con Tony Spina.

"Me he sentido protagonista de mi propia vida"

Además, la concursante ha confesado que antes de entrar le daba "miedo expresarse" y tenía miedo a equivocarse: "Nunca me he sentido la protagonista de mi vida y aquí me he sentido protagonista de mi propia vida". Una conversación que veremos al completo, esta noche, a las 22.00 horas, en Telecinco, en la gran final de 'Supervivientes All Stars'. ¡No te lo pierdas!