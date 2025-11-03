Maica Benedicto y Óscar Lánda recuerdan su paso por el programa en la nueva casa de ‘GH’

telecinco.es 03 NOV 2025 - 17:16h.

Mediaset Infinity estrenará el documental sobre la construcción de la nueva casa 'Gran Hermano. La Mudanza', el próximo 6 de noviembre

AVANCE 'Gran Hermano. La Mudanza | Floren Abad, el 'Súper': "Lo mejor de 'GH' son sus concursantes, siempre nos enseñan algo"

Compartir







La cuenta atrás para abrir las puertas y encender las cámaras de la nueva casa de ‘Gran Hermano’ está en marcha. No queda nada para que los concursantes pisen su nuevo hogar, que ha sido construido desde cero en una nueva ubicación.

Durante el proceso de construcción, distintos exconcursantes han visitado las nuevas instalaciones en la grabación del documental ‘Gran Hermano. La mudanza’, que se emitirá exclusivamente y de forma gratuita en Mediaset Infinity el próximo jueves 6 de noviembre, el día de estreno de la nueva edición.

Maica y Óscar reaccionan a la nueva casa de ‘GH’

Tras la visita de Violeta a la nueva casa de ‘Gran Hermano’, se han adentrado en la nueva ubicación dos concursantes míticos de la edición número 19: Maica Benedicto y Óscar Landa. “La esencia de ‘Gran Hermano’ está en todos lados. Donde se haga el programa, donde se desarrolle o donde esté el Súper, ahí va a estar ‘GH’”, explicaba.

Los dos exconcursantes del programa han recordado también algunos de los mejores momentos de su paso por ‘GH’. Mientras Maica se asombraba con los nuevos tendederos de toallas para secarlas y evitar sus temidas bacterias, Óscar ha recordado qué hacía en la cocina: “La de horas que he pasado ahí cocinando huevos poché para toda la casa”, afirmaba.