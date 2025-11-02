Gran Hermano 02 NOV 2025 - 12:13h.

'Gran Hermano. La Mudanza' se estrena el jueves 6 en Mediaset Infinity: ¡mira este avance!

AVANCE 'Gran Hermano. La Mudanza' | La reacción de Violeta Crespo al ver la nueva casa de 'GH': "Tengo ganas de llorar"

La nueva casa de 'GH' está casi lista para abrir sus puertas y lo hará por todo lo alto, en un documental en el que se muestra el proceso de construcción y que se estrenará el próximo jueves 6 de noviembre en Mediaset Infinity, donde los usuarios de la app podrán verlo de manera exclusiva y gratuita. No te pierdas este avance en el que aparecen María Zambrano (directora de formatos reality de Mediaset España) y Floren Abad (productor ejecutivo y 'Súper' de 'Gran Hermano').

"Ese equilibrio entre casa y concursantes es lo que conforma el espíritu de 'Gran Hermano', son las palabras de María Zambrano a la hora de describir la magia de este formato que cumple 25 años en televisión. Por su parte, Floren Abad quiere destacar que "año a año, lo mejor que ha tenido 'Gran Hermano' han sido sus concursantes porque todos nos han enseñado algo".

Así es la nueva casa de 'Gran Hermano'

Mientras esperamos para ver el documental 'Gran Hermano. La Mudanza', vamos conociendo algunos detalles de cómo será esta nueva casa, la cual está ubicada en Tres Cantos (Madrid), muy cerca de las instalaciones de Mediaset España. La estancia cuenta con 1.700 metros cuadrados (1.150 para la convivencia, 250 metros cuadrados de la nueva nave de pruebas y 300 para el nuevo control de realización) y una de sus más innovadoras novedades es que tiene el confesionario integrado en el salón.

Además, la nueva casa es más moderna, grande y dotará de mayor privacidad a los concursantes. Cuenta con un gran patio interior, lo que dará lugar a que la casa sea más luminosa. Habrá un invernadero, un tocador más amplio y la casa, en general, contará con herramientas de Inteligencia Artificial. ¿GHanas de 'Gran Hermano'?