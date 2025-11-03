Maica Benedicto grita aterrorizada por un susto de La Jose: “¡Para, que invocas a Lucifer!”
Maica Benedicto grita aterrorizada por un susto de La Jose: “¡Para, que invocas a Lucifer!”
Maica Benedicto recibe un tremendo susto al llegar a la casita de 'Uno de GH20' por Halloween: "Tú me vomitaste el año pasado"
Tras una noche terrorífica y un divertido concurso de maquillajes de Halloween, Maica Benedicto de ‘GH19’ se ha llevado un susto que no espera recibir. La Jose se ha convertido en “un demonio” y le ha asaltado en mitad de la noche: “Los demonios existen”.
Óscar y Maica Benedicto han entrado en la Casita de ‘Uno de GH20’ para celebrar junto a los aspirantes a concursantes de ‘Gran Hermano 20’ un fin de semana de Halloween terrorífico y más allá de los sustos planeados, Maica ha vuelto a gritar despavorida en mitad de la noche.
En mitad de la noche, La Jose, compinchado con Jana, Daniella y Gustavo, se ha colocado una especia de careta y se ha acercado sigilosamente a la cama de Maica, quién ha comenzado a gritar de miedo del susto. La exgranhermana le ha pedido que dejar de hablar y de moverse como lo estaba haciendo: “¡Para, que invocas a Lucifer!”.
Maica se ha asustado muchísimo y se ha defendido del “demonio” como ha podido y sin mirar hacía dónde apuntaban sus piernas: “Me has dado una patada en la boca”. Estaba muy asustada porque ella cree firmemente que existen los demonios y no ha dudado en contárselo a los participantes del casting en directo cuando un sonido aterrador les ha dejado a todos sin aliento. No te pierdas el divertidísimo momento, dale al PLAY.
'Uno de GH20', 24 horas en directo
Recuerda que puedes seguir todo lo que pasa en la casita de 'Uno de GH20' a través de los resúmenes diarios con los mejores momentos de lunes a viernes y de las dos señales 24 horas gratuitas disponibles en Mediaset Infinity: