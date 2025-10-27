Disfruta del avance de 'La isla de las tentaciones 9', estreno el próximo lunes 3 de noviembre a las 21:45h, en Telecinco

Descubre las cinco parejas que pondrán a prueba su relación en 'La isla de las tentaciones 9'

¡Ha llegado el momento más esperado! El próximo lunes 3 de noviembre a las 21:45h, aterriza en Telecinco 'La isla de las tentaciones 9'. Cinco nuevas parejas llegan al paraíso con muchas ganas de poner a prueba su relación y para intentar luchar contra todas las tentaciones que se les pongan por delante.

Las parejas vivirán acompañadas por solteros y solteras que estarán dispuestos a todo para intentar encontrar el amor y conquistar su corazón. Pero esta vez no será como planean, ellos están dispuestos a casi todo, pero a veces se olvidan de que el amor duele más de lo que se imaginan.

No te pierdas en este avance los que serán algunos de los momentazos que nos dejarán tanto los solteros y solteras como las parejas en la isla en la que pondrán a prueba el verdadero amor: lágrimas, confrontaciones, huidas imparables y los momentos más 'hot', todo ello en la nueva temporada de 'La isla de las tentaciones 9'.

A partir del lunes 3 de noviembre podrás disfrutar de tres emisiones semanales, los lunes, martes y miércoles desde las 21:45h, en Telecinco.

Iván González y Gloria Camila reaccionan a las imágenes más fuertes de 'La isla de las tentaciones 9'

Los exconcursantes de 'Supervivientes All Stars' se convertían en los primeros en ver las imágenes de la mano de Sandra Barneda y Gloria Camila admitía estar ''flipando'', mientras que Iván González advertía: "De verdad, ha habido una cosa que es lo que más me ha impactado porque creo que nunca ha sucedido en 'La isla de las tentaciones', van a flipar".