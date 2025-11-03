Pedro Jiménez 03 NOV 2025 - 23:21h.

¡Uno de los momentazos por excelencia del flamante estreno de 'La isla de las tentaciones 9'!: no te lo pierdas

Así es la nueva 'luz de la tentación' de 'La isla de las tentaciones 9': una única bombilla y el privilegio de descubrir quién la activa por primera vez

Sin duda, uno de los momentos que más reacciones genera el estreno de 'La isla de las tentaciones' es las míticas presentaciones de los solteros y las solteras. Y es que los tentadores se presentan ante las parejas y, con una frase, suelen resumir bien cómo son o lo que van a intentar proyectar en su paso por 'La isla de las tentaciones'.

En primer lugar, han sido las chicas las que han conocido a sus tentadores, algo que Sandra Barneda les ha comunicado en 'Villa Playa' al comienzo del estreno, generando gran expectación en estas: "Ahí vienen los mamabichos", ha anunciado Almudena, al ver que se acercaban. Una vez enfrente de ellas, Sandra Barneda les ha dado la bienvenida y les ha preguntado algunas sensaciones a las chicas, confesando estas qué solteros les parecían más guapos a simple vista.

Después de esta primera toma de contacto, ha llegado el momento de las presentaciones, abrinedo el melón Andrea, todo "un experto en el arte de la conquista". Después, Dairo ha sorprendido con uno de sus temas, tras contar que es todo un artista y protagonizando, sin duda, el momentazo de las presentaciones.

Posteriormente, han ido el resto de solteros, entre los que ha destacado la presentación de Melchor: "Si habéis dejado de creer en la magia, tranquilas, que aquí tenéis a todo un rey mago cargado de polvos mágicos". Y la de Borja, que ha generado más de una reacción en las chicas, debido a su deslumbrante sonrisa.

Juanjo, el más joven de todos los tentadores, ha aprovechado las oposiciones a policía que está en estos momentos haciendo para señalar lo siguiente: "Nunca salgo de casa sin unas esposas como estas, por si las necesito. ¿Alguna me ayuda con las prácticas?". Calush, por su parte, ha dicho que "le conocen como Aquaman", algo que podrán comprobar -según él- en los próximos días.

Después de estas primeras impresiones, más de una de las chicas ha cambiado de opinión con respecto a quién elegirían de todos los tentadores. Y es que todo cambia y hasta que no convivan en la villa y pase un tiempo, no sabrán quién será realmente su tentador y le pondrá las cosas más que difíciles en su aventura.

Las presentaciones de las solteras en 'La isla de las tentaciones 9'

Más adelante han tenido lugar las presentaciones de las solteras, que también nos han dejado momentazos de todos los colores. Después de que los chicos dijeran, a primera vista, qué solteras les atraían más, ha llegado el momento: Noelia, la primera en 'desfilar', ha revelado lo siguiente: "Tengo un imán para atraer a los hombres con novia. Aunque por aquí no veo a ninguna... más divertido todavía". Algunas como Olatz ha revelado en su presentación su mote de 'Culatz' y Cristina ha descrito en varias palabras lo que la define.

El resto de solteras han hecho también sus respectivas presentaciones, entre la que ha destacado Soraya, una "administrativa a la que siempre le salen las cuentas". Vita y Estefanía han puesto el colofón final a las presentaciones de las solteras, con la última ayudándose de su oficio de azafata de vuelo: "Tres, dos, uno... ¡preparaos para el despegue!".