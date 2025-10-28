Pedro Jiménez 28 OCT 2025 - 20:00h.

Almudena y Darío acudirán a 'La isla de las tentaciones' en calidad de pareja y como la más longeva de todas: llevan 11 años juntos y se conocieron en una fiesta, cuando eran adolescentes. En el último 'Rumbo a La isla de las tentaciones' que Mediaset Infinity ha emitido antes de su flamante estreno, han hecho las maletas juntos en Málaga y la participante le ha hecho un regalo a su novio a modo de indirecta -aunque muy directa- sobre la boda que tienen pensado celebrar cuando su aventura ponga punto y final en República Dominicana.

Antes de nada, Darío ha confesado que se siente nervioso de afrontar un reto para él mayúsculo como es 'La isla de la tentaciones': "Tengo bastantes ganas y voy a ir a disfrutar y ponerme a prueba de verdad. Y que sea lo que tenga que ser". Desde que empezaron han mantenido una relación un tanto absorbente. De hecho, Almudena ha reconocido en alguna ocasión que es celosa: "Y cuidadito allí con las 'lagartonas'. Tú ríete...", ha dicho.

Darío, por su parte, también le ha pedido que tenga cuidado por si la "engatusan". "Yo no quiero tener posiblidades de perderte", ha subrayado Darío, consciente de la prueba de amor que significa acudir a esta aventura y a sabiendas de que conocerá a solteras que puede que le atraigan y que se lo pongan muy difícil. Además, Almudena le ha dado un zasca a Darío: "No me hagas sacar una faceta que tú no conoces. Te puedo sorprender... allí vas a ver cómo realmente soy".

"Para toda la vida"

Almudena ha sorprendido a Darío con una "cosita" para él que, quizás, no se esperaba para nada. La malagueña le ha mandado una indirecta muy directa en forma de regalo: un pato y una pata vestidos de marido y mujer. "A ver si ya lo pillas de una vez", ha indicado Almudena, a lo que Darío ha confesado que se llevará a la novia para acordarse de ella, y viceversa. "Esto lo puedo meter yo en el jacuzzi allí conmigo. ¡Qué chulo!", ha bromeado Darío, tras lo que ha añadido que le acompañará todos los días en su experiencia.

Y es que tanto Almudena como Darío quieren, cuando 'La isla de las tentaciones' llegue a su fin, casarse y formar una familia, con todo lo que conlleva eso y con una premisa: "Para toda la vida". Pero antes tendrán que poner a prueba sus corazones y cabeza como nunca antes lo han hecho en el paraíso del amor: 'La isla de las tentaciones 9'.