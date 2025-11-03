Laura Ceballo 03 NOV 2025 - 22:29h.

Así ha sido la lluvia de zascas y provocaciones cuando se han encontrado cara a cara en la playa

La novena edición de 'La isla de las tentaciones' viene cargada de novedades. La nueva temporada va a traer consigo un sinfín de sorpresas que nos dejarán con la boca abierta, y algunas de ellas ya hemos podido verlas en el gran estreno. Por primera vez en la historia del programa, las cinco nuevas parejas y los solteros y las solteras se han encontrado sin la presencia de Sandra Barneda.

Evidentemente, este encuentro ha provocado, sin duda, un momento de lo más tenso en el que no han faltado las pullitas y los primeros enfrentamientos. En mitad de la playa, las cinco parejas se han topado frente a frente con todos los tentadores y tentadoras con los que van a convivir las próximas semanas.

"¡Relajaos, que os veo tensos!", ha gritado uno de los tentadores. Y, entre besitos, saludos y alguna que otra peineta, poco se han ido acercando cada vez más. "Han venido solteros para irse solteros", ha comentado entonces Gilbert.

Una vez se han encontrado cara a cara, ha sido una de las solteras la que ha comenzado a provocar: "¡Os vais sin novio de aquí!", ha gritado a las chicas calentando el ambiente y aumentando la tensión. "¡Qué feas, hijas, todas!", ha respondido Sandra. Un comentario que las tentadoras no han pasado por alto. La situación se ha convertido entonces en un vaivén de pullitas y provocaciones entre todos los presentes. "Benditas chonis, vamos", ha indicado de nuevo Sandra a su novio Juanpi por lo bajo.

Sandra Barneda les da la bienvenida

Y, después de unos minutos en los que han volado los cuchillos, finalmente ha llegado Sandra Barneda. La presentadora se ha colocado entre parejas y tentadores y ha puesto orden enseguida: "Bienvenidos a 'La isla de las tentaciones'. Por primera vez en el programa, tal y como habéis visto, la tentación ha sido la encargada de recibiros a vosotros y mostraros su cara desde el inicio. O, mejor dicho, sus caras. Las de vuestros grandes rivales y enemigos, los solteros y las solteras".

"Chicos, chicas, os enfrentáis al despertar de la tentación. Una tentación peligrosa, dispuesta a enamorarse como nunca antes lo ha hecho, y a borrar el futuro de vuestras relaciones para escribir el suyo. ¿Lo conseguirán? Solo lo descubriréis al final de esta aventura, cuando tengáis la respuesta a la gran pregunta. ¿Estáis realmente hechos el uno para el otro?", ha finalizado la presentadora antes de despedir a los solteros y las solteras.