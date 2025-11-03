Iñaki escuchaba cómo las chicas se sorprendían al verle una parte de su cuerpo

Las icónicas presentaciones de los solteros y solteras de 'La isla de las tentaciones 9': "Tres, dos, uno... ¡preparaos para el despegue!"

'La isla de las tentaciones 9' ya ha comenzado oficialmente y lo ha hecho por todo lo alto. Las parejas se han presentado y han compartido cuáles son sus objetivos y miedos -como ha hecho entre lágrimas Almudena- en el 'reality' más arriesgado de la televisión.

En Villa Playa se han vivido instantes de puro humor pero también de sensualidad. El motivo de la comicidad se explica por la forma en la que el tentador Iñaki estaba conversando con las chicas frente a la piscina.

El momentazo de Iñaki con las chicas

"¿Qué dicen las máquinas?", le lanzaba el joven sin pensar las risas que iba a provocar la postura en la que estaba sentado. "Mola lo bien que se está aquí con la brisa", apostillaba mientras las chicas no podían ocultar las carcajadas. Una vez que Iñaki ha terminado de lanzar sus comentarios, Nieves compartía qué era lo que le había generado tanta risa. "¿Se le veía un huevo o era cosa mia?", cuestionaba.

Después del cómico momento, Claudia opinaba sin filtros sobre lo que le había parecido Iñaki en esta primera toma de contacto. "Lo he visto guapo al chaval", señalaba. Nieves era clara. "Si estáis aquí es porque sois guapos, no feos", agregaba.

Iñaki, al ver la reacción de las chicas, les preguntaba qué era lo que le había generado la risa. "Antes, cuando me he ido... ¿qué habéis dicho que os ha hecho gracia?," les cuestionaba. Nieves le confesaba que sus piernas las tenía situadas en una posición "curiosa". "Le he dicho las niñas: '¿se le estaba viendo un huevo o es cosa mia?'", le explica.

Para Nieves el punto de partida de su relación con los tentadores "no ha podido ser mejor". "No hay nada que me incomode de nadie", explica como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.