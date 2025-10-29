Soraya Martínez Caro 29 OCT 2025 - 12:00h.

Violeta Crespo, Edi Insua, Marta López y otros colaboradores nos cuentan qué rol desempeñarían si fuesen a 'La isla de las tentaciones 9' y el motivo

De Montoya a Rosario Matew, los consejos de exconcursantes para las nuevas parejas de 'La isla de las tentaciones'

La nueva temporada de ‘La isla de las tentaciones’ está a punto de estrenarse y ya hemos podido ver una píldora de lo que habrá en su novena temporada gracias al avance que ha compartido Telecinco. Parecía muy difícil superar los momentazos televisivos que dio José Carlos Montoya, pero en este tráiler hemos podido descubrir que, quizás, haya más de una carrera por la playa que se viralice como ya lo hizo su sprint. Con cada edición surge el mismo debate: ¿Qué es mejor? ¿Ir en pareja y ser tentado o ir como tentador?

Los colaboradores televisivos se posicionan y dicen qué rol prefieren

Sergio Ojer, Marta López, Miguel Ángel Nicolás, Violeta Crespo, Óscar Landa, Edi Insua, Maica Benedicto y Miguel Frigenti se han sincerado sobre cómo les gustaría ir a ‘La isla de las tentaciones’ o si aceptarían simplemente el reto de ir a concursar. Violeta Crespo y Edi Insua, cuya diferencia de edad es de 11 años, se conocieron concursando juntos en ‘Gran Hermano’ y allí iniciaron su historia de amor, ambos han respondido sinceramente al rol que preferirían tener si fueran al programa que presenta Sandra Barneda y el gallego tiene muy claro con su respuesta cómo actuaría su chica si fuese al concurso.

Por su parte, Marta López que pasó por el altar este mismo verano junto a Alejandro Huerta después de más de un año de relación sentimental y con el que se lleva 12 años de diferencia, y como experta en realities tiene muy claro qué haría para ser la gran protagonista de la edición desempeñando su rol favorito que puedes descubrir dando play al vídeo.

Sandra Barneda desvela lo que ha aprendido del amor con 'La isla de las tentaciones'

Sandra Barneda cogió el testigo de Mónica Naranjo cuando esta dejó de presentar el programa en la segunda edición del reality. La presentadora, con sus sinceras palabras y sus caras de incredulidad, se ha convertido en una gran aliada de cada concursante, llegando a convertirse incluso en su psicóloga o paño de lágrimas cuando han visto las imágenes más duras de sus respectivas parejas. Después de casi diez temporadas, la periodista ha sido testigo de las distintas maneras que tienen las parejas de reaccionar a las infidelidades de sus novios o novias y de cómo quieren superar los obstáculos a través de las decisiones que toman en la hoguera final. Para Sandra 'La isla de las tentaciones' también ha sido todo un aprendizaje y en el vídeo que aparece encima de este párrafo nos cuenta qué cosas le han servido para su vida personal.