Pedro Jiménez 04 NOV 2025 - 00:03h.

'Villa Montaña' ha arrancado de la mejor forma posible, con una fiesta a 'modo inauguración' en donde ha ocurrido absolutamente de todo y en la que tanto chicos como el resto de solteras de 'La isla de las tentaciones 9' se lo han pasado estupendamente. Pero sin duda, hay un momento que ha marcado por completo este primer programa del reality que Telecinco ha estrenado este mismo lunes: la 'luz de la tentación' ha sonado después de que uno de los chicos sobrepase los límites que su pareja había establecido anteriormente ante Sandra Barneda.

Juanpi ha dado el pistoletazo de salida al famoso juego de la botella, lo que se ha traducido en sucesivos tonteos, acercamientos... ¡y hasta besos en el pezón!, como el que ha recibido Lorenzo de una de las tentadoras. La botella ha seguido girando y girando y los retos no han cesado. De hecho, en un momento dado, Gilbert (pareja de Claudia) se ha tenido que mojar y ha desvelado quién es su tentación en la villa, dirigiéndose directamente a Noelia sin pensárselo dos veces.

Pero no ha sido con ninguno de estos solteros con los que la 'luz de la tentación' sonaría en 'Villa Playa'. Rodri lo ha dado todo bailando junto a Olatz y, consciente de lo que tiene al otro lado de la villa, se ha separado en un momento dado, un acto del que su tentadora se ha percatado, riéndose de él 'pinchándole' para ver cuál era su reacción: "Me ha gustado", ha confesado. "¿Poquito o mucho?", le ha preguntado la tentadora, a lo que la pareja de Helena ha mirado a Olatz de manera cómplice... precisamente sobrepasando uno de los límites que marcó su chica ante Sandra Barneda, provocando así que la 'luz de la tentación' sonase en 'Villa Playa'.

Helena descubre que la 'luz de la tentación' es por ella

El contraste era total en 'Villa Playa', con las chicas escuchando la 'luz de la tentación' con pánico absoluto y preguntándose por quién iría de todas ellas. Helena era una de las que más inseguras se mostraba... hasta que el televisor de 'La isla de las tentaciones' se iluminaría, proyectándose en la pantalla la imagen de su chico, Rodri. Antes de ello, los nervios eran totales por parte de todas las chicas: "Estoy temblando".

Helena se dirigía directamente al televisor y se rompía por completo, tras lo que el resto de chicas no tardarían en ir a apoyarla y recordarla que los límites que habían puesto eran "muy bajos". "Lo sabía, os lo he dicho... le conozco, es un rencoroso y sé que me la va a liar", ha indicado Helena, durante la fiesta de 'La isla de las tentaciones 9', derrumbada y llevándose 'el primer golpe' de 'la luz de la tentación'.

Los chicos hacen sonar la 'luz de la tentación' por segunda vez

Posteriormente, los chicos han hecho sonar la 'luz de la tentación' por segunda vez. ¿Quieres saber quién la ha provocado y cómo han reaccionado las chicas, después de ya haber sonado anteriormente? ¡Dale play al vídeo y descúbrelo!