Ana Carrillo 04 NOV 2025 - 16:46h.

La audiencia le ha sacado a Juanpi, novio de Sandra, parecido con un conocido actor y con un piloto

Los planes por separado de los chicos y las chicas en la noche del estreno de 'La isla de las tentaciones 9'

'La isla de las tentaciones 9' se ha estrenado con enorme éxito en Telecinco. Los fans del formato estaban deseando conocer a las nuevas parejas y a los nuevos solteros y solteras. Así lo han comentado en las redes sociales, donde tras los primeros tuits expresando sus ganas de ver las nuevas entregas, han llegado los memes, las críticas, los aplausos y las comparaciones.

Uno de los participantes que más comentarios ha generado ha sido Juanpi, novio de Sandra, por confesar que le había sido infiel a su pareja pero que ella no lo sabía - contó que se había dado "un besito" y que le había "tocado el culo" a una chica en una discoteca - y por el parecido que le han encontrado con un conocido actor.

Se trata de Jonathan Bailey, el actor que da vida a Anthony Bridgerton en la serie basada en los libros de Julia Quinn. "Es su doble", "¿Se ha colado un Bridgerton en 'La isla de las tentaciones'?", "Es clavado y nadie me baja de ese barco", "¿Soy la única que ve a Juanpi igual que al actor de Bridgerton?", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la red social X, el antiguo Twitter.

Pero no es el único parecido que le han sacado al de Los Barrios, al que también han comparado con el piloto Marc Márquez.