Ana Carrillo 04 NOV 2025 - 17:29h.

Darío, novio de Almudena, ha justificado la razón de sus risas continuas en la villa en el primer programa

En el primer programa de 'La isla de las tentaciones 9', Darío sufrió un ataque de risa al poco de llegar a Villa Montaña porque escuchó a su compañero, Rodri, comentar que Helena estaba "buena" ante la pregunta de Sandra Barneda de si su novia tenía alguna cualidad positiva que le gustaría destacar tras haber dicho sus peores cualidades.

Pero no fue el único momento a lo largo del primer programa en el que el novio de Almudena se partió de risa y los espectadores del formato lo han notado, por lo que le han preguntado que cómo es posible que se riera tanto en la villa si todo el mundo estaba tan nervioso y preocupado por lo que pudiera pasar en su relación.

Ante la cantidad de preguntas que ha recibido, el malagueño ha decidido solventar la duda de los seguidores del programa a través de un story de Instagram, donde ha adelantado que le verán reírse mucho más en las nuevas entregas: "Me ha hecho mucha gracia porque la mayoría de mensajes que he recibido han sido sobre cómo puedo estar riéndome en situaciones tan complicadas y ya me iréis conociendo pero es que yo soy así".

"Yo en la vida me descoj*n* siempre de todo, es mi forma de enfrentar las cosas y me vais a ver mucho reírme porque al final es que soy así, me he mostrado tal y como soy", ha añadido Darío, para que los seguidores del programa sepan que no les debe extrañar verlo reírse a carcajadas pese a la tensión y el nerviosismo de su alrededor.