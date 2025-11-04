Ana Carrillo 04 NOV 2025 - 18:17h.

Juanpi y Gilbert han defendido sus actitudes en los primeros días en la villa ante los gritos de Sandra y Claudia

Sandra y Claudia han estallado al ver las primeras imágenes de sus respectivos novios, Juanpi y Gilbert, en 'La isla de las tentaciones 9'. A la de Los Barrios no le ha gustado nada que su pareja haya contado que tiene en el móvil un vídeo manteniendo relaciones sexuales con su ex, mientras que a la estudiante de Derecho le ha molestado que su chico se acerque en la piscina a Noelia, su tentadora favorita.

Las dos han comenzado a chillar al ver esas primeras imágenes en la tablet que Sandra Barneda ha llevado a la presentación de solteros y solteras, que se podrá ver hoy martes 4 de noviembre en Telecinco a las 21:45. En el avance, se ve que tanto Sandra como Claudia estallan contra sus novios tan pronto como estos llegan a la presentación.

Unos gritos sobre los que han querido bromear sus novios en un vídeo que han hecho juntos en la villa de Madrid en la que están pasando juntos unos días los cinco chicos de las parejas de esta edición. “Aquí preparados para que nos chillen sin sentido ninguno”, han escrito junto al vídeo de TikTok en el que bailan entre risas.

Con esta publicación, han defendido sus acciones y han dejado claro que no consideran que se merezcan esa bronca de sus parejas por sus primeras acciones en Villa Montaña.