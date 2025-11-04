Ana Carrillo 04 NOV 2025 - 16:11h.

Los chicos por un lado y las chicas por otro han disfrutado del estreno de 'La isla de las tentaciones 9' en Telecinco

Avance del próximo programa de 'La isla de las tentaciones 9' | La advertencia de Sandra Barneda: "No habéis visto todas las cartas de la tentación"

Compartir







El estreno de 'La isla de las tentaciones 9' en Telecinco ha sido todo un éxito y es que millones de espectadores han vuelto a disfrutar del programa presentado por Sandra Barneda y han descubierto cómo son las cinco nuevas parejas - Rodri y Helena, Juanpi y Sandra, Gilbert y Claudia, Darío y Almudena, y Lorenzo y Nieves - que van a poner a prueba su relación por diversos motivos.

En las villas ya se ha visto la complicidad que existe entre chicos y entre chicas, que se han convertido en amigos gracias a la experiencia. Es por eso que cada grupo, por separado, ha decidido reunirse para disfrutar del estreno en televisión del primer episodio de su edición y así lo han mostrado a través de Instagram, donde sus seguidores han comenzado a subir desde que han aparecido en pantalla.

Los chicos están pasando unos días juntos en una villa en Madrid en la que cuentan con una sala de cine con un proyector y una pantalla grande para disfrutar del primer capítulo. Ha sido Juanpi el que ha compartido el vídeo en el que se los ve a los cinco juntos viendo las primeras imágenes de la experiencia que les ha cambiado la vida: "La etapa en la que quedáis con tus compañeros para ver cómo trabáis recomiendo no saltársela".

"Que empiece la peli", ha sido el título que el de Los Barrios ha escogido para su post; mientras que las chicas han hecho una publicación conjunta en la que se lee "las verdaderas reinas de la edición" y en la que hacen un original pase de modelos en el que se presentan a cámara. "Todo al rosa", han comentado en el story que han compartido, pues las cinco han escogido pijamas de este color para ver juntas en el sofá con mascarillas antiojeras a juego el primer programa.