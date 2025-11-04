Patricia Fernández 04 NOV 2025 - 00:52h.

¡Dale al 'play' y disfruta del avance del próximo programa de 'La isla de las tentaciones'!

'La isla de las tentaciones': Temporada 9 programa 1, completo

'La isla de las tentaciones 9' ya ha arrancado, las parejas ya están en 'Villa Playa' y 'Villa Montaña', después de tener que despedirse, con los solteros y las solteras, a las que ya conocen y han vivido sus primeros momentos de convivencia, entre presentaciones y confesiones. ¡Pero queda mucho por ver y aquí tienes un avance de lo que llega mañana martes con una nueva entrega a Telecinco!

Después de sus primeros momentos en las villas, las chicas y los chicos se han reencontrado, un tensísimo momento que vivirán entre ellos.

Claudia, completamente rota tiene claro, en ese momento, que "no quiere ver más" a Gilbert después de las imágenes que ha podido ver de sus primeros acercamientos con las solteras. Almudena dejará ver a su pareja que está destrozada por haberse tenido que separar.

¡Tensión máxima entre las parejas en su encuentro!

Helena no dudará en reprochar sus actitudes a Rodri tras hacer haber hecho sonar la alarma de la tentación por primera vez esta edición. Y Sandra estallará por completo al ver las intimidades que ha contado Juanpi sobre lo que se encontró de su expareja en el móvil. Todo mientras Nieves no dudaba en llamar "tonto" a Lorenzo tras lo visto.

Pero esto no se quedará aquí, la gran tensión de este encuentro se acrecentará con la llegada de los solteros y las solteras y de todo lo que tienen que contar, tanto que Sandra Barneda tendrá que poner paz: "¿Te vas a controlar o te vas fuera?"

Además, Sandra Barneda les comunicará algo muy importante: "La tentación ya ha desplegado sus armas en busca del amor, pero lamento deciros que aún no habéis visto todas sus cartas".

Y por si fuera poco, los acercamientos en ambas villas seguirán su curso, todos comenzarán a darse cuenta con quién les apetece compartir su tiempo en la villa. ¿Y te lo quieres perder? No te pierdas el avance del siguiente programa: solo tienes que darle al 'play' al vídeo