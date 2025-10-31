Aplausos, emoción y tensión en una final emitida por segunda vez desde Honduras donde Rubén Torres se ha alzado con la victoria

Repleta de instantes inolvidables, te enseñamos cómo se vivió la gran final desde dentro con todos los detalles que la convirtieron en una noche única, ¡dale al play!

Y, por fin, llegó la gran final de 'Supervivientes All Stars'. Tras casi 60 días de aventura, esfuerzo y convivencia al límite, la edición más extrema del reality ha coronado a su ganador: Rubén Torres. El bombero catalán se ha impuesto en un último duelo muy ajustado frente a Jessica Bueno, en una noche marcada por los nervios, las pruebas más exigentes de la temporada y la emoción tanto desde Honduras como en el plató de Madrid.

Este jueves se celebró la gran final de ‘Supervivientes All Stars’, una edición marcada por pruebas más duras, condiciones climáticas complicadas y un nivel de exigencia física y emocional sin precedentes. Los concursantes que han regresado a la isla han sido algunos de los más destacados de la historia del formato, participantes que ya demostraron su fortaleza en sus ediciones y que han vuelto para enfrentarse a una aventura aún más intensa.

Miri Pérez-Cabrero, Jessica Bueno, Tony Spina y Rubén Torres fueron los cuatro finalistas que llegaron a la última gala. Desde el comienzo, la tensión fue máxima, y el plató se mantuvo en silencio en cada conexión con Honduras.

En la primera decisión de la noche, Tony Spina se quedó con la cuarta posición, visiblemente emocionado y orgulloso de su paso por el concurso. Después, Miri Pérez-Cabrero se convertía en la tercera finalista, recibiendo el cariño del público desde el plató por su evolución en la edición.

A partir de ahí, todo quedó entre Jessica y Rubén. El duelo final estuvo marcado por el respeto, la emoción y la tensión hasta el último segundo. Los compañeros que ya habían abandonado la aventura no perdían detalle: algunos de pie, otros con las manos juntas, y todos pendientes de cada palabra de Jorge Javier. Cuando se acercaba el momento decisivo, en plató apenas se escuchaba un suspiro.

La reacción en el plató

Al anunciarse el nombre de Rubén Torres como primer ganador de ‘Supervivientes All Stars’, el silencio dio paso a un aplauso cerrado, gritos de alegría y el vitoreo del público. Sus excompañeros reaccionaron al unísono: abrazos, sonrisas y comentarios de admiración hacia él. Se escuchaban estas frases entre los supervivientes mientras aplaudían de pie. Dani, el hermano de Torres, no pudo contener la emoción y la alegría, y muchos miembros del plató se sumaron con emoción.

Jessica, por su parte, recibió también un largo aplauso, reconociendo su esfuerzo y su trayectoria en la final. Esta edición ha dejado alianzas, desencuentros, momentos inolvidables y pruebas extremas que han puesto al límite a todos los supervivientes. Y por primera vez, la final se ha vivido íntegramente desde Honduras, añadiendo aún más intensidad al desenlace. ¿Quieres ver cómo se vivió la final desde dentro del plató? ¡Dale play!