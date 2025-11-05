Logo de telecincotelecinco
Parejas de 'La isla de las tentaciones 9'

Lorenzo le lanza una pulla a Nieves por su pregunta a un tentador en 'La isla de las tentaciones 9'

Lorenzo
Lorenzo, de 'La isla de las tentaciones 9'
Los participantes de 'La isla de las tentaciones 9' han comenzado a reaccionar a los primeros programas en sus redes sociales y le han pedido a sus nuevos seguidores que les digan qué les está pareciendo el arranque de la edición, que prometen que va a estar llena de momentazos que se podrán ver de lunes a miércoles a las 21:45 en Telecinco.

Lorenzo es uno de los más activos y ha compartido un vídeo en TikTok en el que le lanza una pulla a Nieves por la pregunta que le hizo a un tentador. En el primer programa, la de Almería le preguntó a sus compañeras si habían visto ellas también "el huevo" de Iñaki: "¿Se le ha visto o es cosa mía?". Ante la sorpresa del soltero por las risas de sus compañeras de villa, Nieves le aclaraba que había puesto las piernas en una postura "curiosa" y que se había preguntado si se le veía algo "un huevo".

Un cómico momento que ha provocado la reacción del almeriense, que ha compartido un vídeo en TikTok en el que escriba: "No me tires flores, mejor no le mires el huevo a otro"; junto a la canción 'No me tires flores' de Alejandro Sanz y Rels B y el comentario: "Sería lo suyo".

Nieves también ha hecho un TikTok a raíz del cómico momento. "Yo no sé si era el huevo o no...", ha escrito en su vídeo.

