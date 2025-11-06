Pedro Jiménez 06 NOV 2025 - 22:02h.

Así fue la decisión de construir una nueva casa de 'Gran Hermano'

Miguel Frigenti, a los nuevos concursantes de ‘GH20’: “Con miedo a la expulsión, no juegas bien”

No queda nada para que 'Gran Hermano 20' comience en un flamante estreno en Telecinco que nos va a tener a todos y todas pegados al televisor. Y con ello, también el estreno de un documental que nos cuenta, al detalle, cómo es la nueva casa del reality que Jorge Javier, con Nagore Robles también al frente, dirigirá en el plató de Mediaset. Una de los protagonistas del documental es Miguel Martín, director general de Zeppelin, productora que lleva de la mano de 'GH' desde su estreno en 2020.

Un Miguel Martín que desvela que el proyecto de la nueva casa, es decir, cuando todo comenzó, fue hace ya un total de tres años: "Desde que cogimos velocidad de crucero, terminando la última edición de 'Gran Hermano', nosotros ya estábamos con el casting final de espacios. Nada más terminar la edición anterior ya sabíamos que íbamos a hacerlo aquí", subraya un Miguel Martín que cuenta que desde ese entonces comenzó "toda la ingenieria financiera y técnica para ver cómo acometíamos el proyecto".

Por otro lado, el director de Zeppelin confiesa que él mismo estuvo viajando por diferentes casas de 'Gran Hermano' en diferentes países de productoras de Banijay que producen alrededor del mundo con la finalidad de "ver soluciones que ellos habían ido incorporando, cogiendo ideas de unos de otros, para poder sumar aquí y tener, sin duda, la que es la mejor casa de 'Gran Hermano' que hay en el mundo".

No obstante, aunque todo parece 'un camino de rosas' y el proyecto ahora se ve muy avanzado, hay una cosa que está clara: la decisión de construir la nueva casa de 'Gran Hermano' no fue nada fácil. "Hacer una renovación en Guadalix de la Sierra era muy complejo. Entre Javier Rodríguez, el director de Producción y yo, nos dimos a la tarea de ver si existe el sitio que queremos, porque no estaba claro", subraya Miguel Martín en 'Gran Hermano. La Mudanza'.

Fue entonces cuando un día, Miguel Martín descubrió ese lugar: "Fui entendiendo las peculiaridades del espacio y decidí que teníamos que aprovechar un movimiento de todo ese lugar". Y esa ambición pasaba por moverse de Guadalix de la Sierra.

"Esa ambición nos ha llevado hasta estas instalaciones. La decisión se tomó después de darle muchas vueltas, pensarlo mucho y hacer muchos números, para ver si era viable. Esto ha requerido un esfuerzo financiero gigante. Hemos levantado una cosa que lleva 25 años sin levantarse y a una escala que no tiene nada que ver", añade Miguel Martín.