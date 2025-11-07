Ana Carrillo 07 NOV 2025 - 02:19h.

Un vídeo de Desirée, concursante de 'GH 20', rozó el millón de visualizaciones unos días antes de la primera gala

La audiencia de 'Gran Hermano 20' se parte de risa con la petición de Rocío a Jorge Javier Vázquez: "¿No puedes?"

Compartir







Desirée y Rocío son dos amigas de Jerez de la Frontera que trabajan como peluqueras y tienen 31 y 30 años respectivamente. Pese a que Jorge Javier Vázquez les había hecho creer que no podrían quedarse las dos en la casa de Tres Cantos, pero finalmente sí que son ambas concursantes oficiales de 'Gran Hermano 20'.

En su vídeo de presentación se han definido como impulsivas, fiesteras, con mucho sentido del humor y totalmente cerradas al amor, aunque después han matizado que Rocío tiene pareja desde hace tres meses: es un chico llamado Alberto al que conoció a través de Instagram y con el que mantiene una relación a distancia porque él vive en Mallorca. "En tres meses lo he visto tres veces", cuenta la concursante.

Tienen juntas un perfil de TikTok (@surfmoonblack) en el que van contando su día a día y un vídeo que subió Desirée hace un mes se hizo viral, rozando el millón de seguidores. En el momento en el que se escriben estas líneas, fans del formato ya han descubierto el perfil y el vídeo ha superado esa cifra.

En el vídeo, la concursante de 'GH 20' contaba que se había encontrado un gato en la calle y pedía ayuda para encontrar a su dueño: "Nada más que he salido por esa puerta el gato se me ha tirado a los brazos". Desirée decidió llamarle Ricardo y aseguró que si no encontraba a su dueño iba a quedárselo pese a que ya tenía tres gatos: "Me voy de alquiler con los cuatro gatos, me da igual".

"El gato es que está bien conmigo", decía la jerezana, que tranquilizaba al gato diciéndole que no debía preocuparse porque no pensaba dejarlo de nuevo solo en la calle: "Si Dios quiere te vas a quedar conmigo toda la vida". Unos días más tarde, usuarios de TikTok le preguntaban qué había pasado finalmente con el gato y ella explicó que no se lo podía quedar porque vivía con sus padres y ya tenían tres gatos, por lo que iba a ser adoptado por una amiga suya: "Va a estar feliz, contento, porque yo sé que a ella le gustan los animales y voy a seguir teniendo contacto con él".

Desirée terminó su vídeo pidiendo que nadie deje solo a un animal que encuentre en la calle: "Llevároslo para vuestra casa que siempre hay gente buena que os va a ayudar y que no se os quede en la conciencia que lo que le pudiera pasar se lo hubierais podido evitar".