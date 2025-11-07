Ana Carrillo 07 NOV 2025 - 01:43h.

Rocío, concursante y amiga de Desirée, ha despertado las carcajadas de la audiencia con su pregunta a Jorge Javier Vázquez

Rocío y Desirée son dos amigas de Jerez que soñaban con entrar juntas a 'Gran Hermano 20' y lo han conseguido, son concursantes oficiales, aunque por un momento Jorge Javier Vázquez les ha hecho creer que no podría ser y que Rocío se quedaría fuera del reality, hasta el punto de que le ha pedido que lo acompañase desde la casa de Tres Cantos hasta plató para vivir la gala de estreno desde las instalaciones de Mediaset.

En el coche, de camino a Telecinco, Rocío no paraba de llorar y ha sido ahí cuando se ha producido una conversación que ha despertado las carcajadas de la audiencia, que quería que la jerezana entrase a concursar con su amiga, algo que finalmente ha ocurrido: las dos compañeras de piso no tendrán que separarse y ahora vivirán juntas 'la vida en directo'.

"No pasa nada, al menos se queda la Desi, votadla", le ha dicho Rocío al presentador, que le respondía que él no puede votar. "¿Tú no puedes votar? ¿No tienes la aplicación?", le ha preguntado entonces la jerezana, visiblemente sorprendida al pensar que Jorge Javier podría no tener descargada la aplicación de Mediaset Infinity, a través de la que se vota gratuitamente.

"No, porque soy el presentador", le aclaraba el comunicador, que no puede mojarse y pronunciarse a favor de ningún concursante. "¡Ah! Bueno, pues la votaré yo", sentenciaba Rocío, haciendo que los espectadores de 'Gran Hermano 20' se partan de risa y lo comenten en la red social X, el antiguo Twitter, en el que también han celebrado que las dos amigas no se separen y que puedan conocerlas a ambas en el reality.

Así son Desirée y Rocío, concursantes de 'GH 20'

Desirée y Rocío, amigas de Jerez de la Frontera, que tienen 31 y 30 años respectivamente, son peluqueras y se han presentado como impulsivas, fiesteras, con mucho sentido del humor y totalmente cerradas al amor, aunque después han matizado que Rocío sí que tiene pareja, un chico llamado Alberto al que conoció a través de Instagram y que en tres meses, que es el tiempo que llevan juntos, solo ha visto "tres veces" porque él vive en Mallorca.