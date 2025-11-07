Ada Sastre 07 NOV 2025 - 08:27h.

Esta es la lista oficial de los concursantes de 'Gran Hermano 20'

La nueva casa de Gran Hermano 20 en Tres Cantos ya tiene habitantes. Una flamenca y un cuco libres de nominaciones al precio de vivir en una pajarera, cuatro habitantes secretos en un oasis y todos los demás concursantes que se han quedado en la casa, nominados, Así arrancó anoche el gran estreno de Gran Hermano 20.

Madrid'Gran Hermano 20' ha empezado por todo lo alto estrenando la nueva casa en Tres Cantos, llena de sorpresas, puertas secretas y avances tecnológicos más lo que nos queda por descubrir. El casting está completo, por ahora 'Gran Hermano 20' cuenta con veinte concursantes con muchas ganas de convivir y de jugar. Y así ha sido desde el estreno. Jorge Javier Vázquez anunciaba que esta edición va a romper las normas y poco después los habitantes de la casa conocían que están todos nominados y en riesgo. Se libraron Íñigo y Edurne a cambio de vivir en una pajarera, vestidos de flamenca y cuco y con una alimentación muy nutritiva y rica en proteínas a base de insectos y alguna fruta. Poco después Sofía se convertía en la primera expulsada de la edición. Una expulsión que es tan solo un espejismo y Sofía llegaba al oasis. En esta estancia secreta se reunía con Noah, su novia, con Rocío, rota por no haber podido juntarse de nuevo con Desirée, y con Cristian, que perdió el duelo contra Joon como ganador de ‘Uno de GH20’, pero su paso por Gran Hermano no ha terminado. Con este comienzo, conectamos con la casa.