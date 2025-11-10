Anita Williams y los colaboradores de 'Vamos a ver' se mojan: ¿Quién pondrá los cuernos? ¿Quiénes se irán juntos en la hoguera final?

Sandra Barneda explica por qué el fenómeno Montoya arrasó dentro y fuera de España: "El amor nos vuelve locos"

Compartir







De la final del reality más extremo de la televisión, 'Supervivientes All Stars', donde Montoya – que estaba como colaborador – aprovechó para hablar de su fenómeno viral, pasamos al comienzo del programa de televisión donde más infidelidades se han visto, la novena edición de 'La isla de las tentaciones' que ha dado su pistoletazo de salida con dos grandes novedades. La primera de ellas ha sido que, las parejas, por primera vez se han encontrado frente a frente con la tentación y, la segunda gran innovación es que en ‘Villa Montaña’ y ‘Villa Playa’ la primera luz de la tentación podrá ser identificada.

Y ya en la primera noche de fiesta, las chicas han tenido “el placer” de escuchar cómo suena y de ver en la pantalla que el primero en traspasar los límites marcados por su chica ha sido Rodri, el novio de Helena con la que lleva saliendo un año, pero antes de entrar en la isla llevaban un mes entero discutiendo y él ha verbalizado que le pilló hablando con algunos chicos, por lo que Helena cree que le será infiel “por venganza” y por sus errores del pasado.

Las porras de los colaboradores de ‘Vamos a ver’: ¿Quiénes caerán en la tentación?

Los colaboradores de ‘Vamos a ver’ han querido poner a prueba su intuición tras haber visualizado las primeras imágenes de esta edición apostando qué miembros de cada pareja caerán en la tentación: “Yo creo que él va a ser él va a ser el que va a empezar a dar juego y creo que ella va a sacar toda la mala leche que lleva dentro y va a acabar haciendo lo más grande dentro del concurso”, señalaba Pepe del Real sobre una de las parejas.

PUEDE INTERESARTE Borja González y Ana López cuentan cómo les ha cambiado la vida la fama de 'LIDLT'

Adriana Dorronsoro – como puedes ver en el vídeo que encabeza la noticia – también ha querido hacer su apuesta: “Estos dos también acaban separados y liándola parda”, dice la presentadora que también ha mencionado quienes creen que serán los únicos que salgan juntos tras la hoguera final.

El consejo de los concursantes de ‘Supervivientes All Stars’ a las parejas de ‘LIDLT’

Tony Spina, Jessica Bueno, Rubén Torres y Miri Pérez acaban de aterrizar desde Honduras y ya están informados del inicio de la isla, todos ellos son fieles seguidores del programa y han querido compartir para esta web sus mejores consejos para los participantes del reality que dirige Sandra Barneda: “Que vayan a disfrutar al máximo, que se lo pasen bien, que tienten a la pareja pero que sean buenas personas, con un poco de respeto a los novios”, comentaba Torres que fue tentador ‘VIP’ de la anterior edición. Por su parte, Jessica Bueno señalaba: "Que intenten no destrozar mucho los corazones de las parejas".